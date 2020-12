Call of Duty Mobile Kış Savaşı Sezonu Başladı: İşte Detaylar!

Geçtiğimiz senenin Ekim ayında oyuncuların beğenisine sunulmuş olan Call of Duty Mobile, aradan geçen zaman zarfında sezonluk içerikler ile sürekli olarak güncel kalmıştı. Son olarak ilk yayınlanmasının birinci yıl dönümünün şerefine karanlık temaya geçmiş olan oyun, şimdi de sezona bağlı olarak yeniden farklı bir temaya geçiş yaptı. Call of Duty Mobile Kış Savaşı sezonu başladı. Detaylar haberimizde.

Bu hafta itibarıyla başlayan yeni sezon kapsamında Kış sezonuna uygun olarak karlı yeni haritalar, yeni sezonluk etkinlikler, Battle Royale için kar kayağı ve daha başka bir sürü yeni içerik, oyuncuların beğenisine sunuluyor.

Call of Duty Mobile Kış Savaşı Sezonu Detayları

Call of Duty sayfası üzerinden paylaşılan detaylara bakılırsa, karlar kaplı yeni çok oyunculu mod haritaları Russian Nuketown ve Raid Holiday olacak. Bunların yanı sıra, Call of Duty: Black Ops Cold War ve Kış Savaşı temalı yeni karakterler, MK2 adıyla yeni bir efsanevi silah ve Battle Pass sisteminde yirmi birinci seviyeye geldiğinizde açılan PeaceKeeper MK2 ve sezonluk meydan okumaları tamamlamanız karşılığında açabileceğiniz QXR adıyla da yeni silahları yeni sezon ile gelen diğer yeniliklerin arasında yer alıyor.

Resmi detaylara göre Call of Duty Mobile oyununun yeni oyun modu ise Grind olacak. İlk olarak Call of Duty: Modern Warfare oyununda karşımıza çıkan bu mod, Kill Confirmed ve Hardpoint modlarının kurallarını bir araya getiriyor. Öyle ki, öldürdüğünüz düşmanlarınızın künyelerini almanız ve sonrasında da haritada belirtilen noktaya götürmeniz gerekecek. Eğer bu esnada diğer oyuncular tarafından öldürülürseniz, topladığınız bütün künyeleri düşürmüş olacaksınız.

Oyuna gelen olan yeni Perk ise Restock olacak. Bu yeni Perk sayesinde, Savaş Baltası dahil bütün ekipmanlarınızı kullanımınızdan sonra yirmi beş saniye içerisinde yeniden dolduracak. Bu sayede, düşmanlarınıza hem ölümcül hem de taktiğe bağlı saldırılar yapabilmeniz mümkün olacak.

Paylaşılan diğer detaylara bakılırsa, EMP Sistemleri adı altında yeni bir Scorestreak de oyuna dahil olacak. Battle Pass sisteminde on dördüncü seviyeye geldiğinizde açabileceğiniz bu özellik ile düşmanlarınızın elektronic cihazlarını, seçili silah eklentilerini, taktiksel ekipmanlarını ve Scorestreak’lerini devre dışı bırakabiliyorsunuz. Aynı zamanda ekran göstergelerini de kullanım dışı bırakabilirsiniz.

Kış Savaşı sezonunun ana etkinliği On the Brink olacak. Etkinlik boyunca şehir merkezlerine çeşitli casuslar konuşlandırmanız ve aktif hale getirmeniz gerekecek. Düşmanınızın güçlü ve zayıf yanlarını öğrendikten sonra da saldırı planınızı hayata geçireceksiniz. On the Brink dışında Holiday Bonanza adıyla bir etkinlik daha sizleri bekliyor.

Son olarak, yeni seviye atlama seriler, yeni oyun içi mağaza eşyaları ve lisanslı ürünler, çeşitli arayüz geliştirmeleri ve hata çözümlemeler, silahlar için dengeleme ayarlamaları ve daha birçok şey, yeni sezon ile gerçekleştiriliyor.