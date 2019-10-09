Call of Duty: Mobile Rakiplerini Katladı!

1 Ekim tarihinden bu yana indirilebilir durumda bulunan Call of Duty: Mobile, ilk haftasında rekor kırarak rakiplerini ezdi geçti.

Call of Duty: Mobile Rakiplerini Ezdi Geçti!

Araştırma şirketi Sensor Tower'a göre Call of Duty: Mobile kullanıma sunulmasından bu yana oldukça hızlı bir şekilde büyümeye başladı. İlk haftasında 100 milyon indirme sınırını geçen mobil oyun, bugüne kadar gerçekleşen en büyük çıkışa imza attı.

Kıyaslama yapabilmeniz açısından PUBG Mobile ilk haftasında 22,5 milyon, Fortnite ise 26,3 milyon indirilmeye ulaşmıştı. Bu noktada farkın ne kadar büyük olduğunu anlayabilirsiniz.

Bununla birlikte bazı hatırlatmaları da yapmamız gerekiyor. Call of Duty: Mobile pek çok bölge için hem Android hem de iOS işletim sistemlerine eş zamanlı olarak yayınlandı. Bununla birlikte PUBG bölgeler için aşamalı bir şekilde dağıtılırken, Fornite ise ilk başlarda yalnızca iOS için kullanıma sunulmuştu.

Ancak Call of Duty'nin de henüz Çin'de yayınlanmadığını düşünürsek, bu sayıların oldukça etkileyici olduğunu düşünebiliriz. Sensor Tower'a göre iOS toplam indirmelerin yüzde 55,7 oranındaki kısmını elinde bulunduruyor ve uygulama içi satın almaların yüzde 53 oranındaki kısmını oluşturuyor.

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