Call of Duty Mobile Sezon 12 Gece Modu ile Geliyor: Detayları Neler?

Call of Duty Mobile için yeni bir sezon daha başladı. Önceki sezonlarda olduğu gibi bu sefer de bir sürü yeni içerik oyuncuların beğenisine sunuluyor. Verilen detaylara göre Call of Duty Mobile Sezon 12 ile Gece Modu geliyor.

Mobil cihaz kullanıcılarının en çok ilgi rağbet ettiği oyunlar arasında önemli bir yere sahip olan Call of Duty Mobile, yeni sezonu ile devam ediyor. Popüler oyun, bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay içerisinde birinci yıl dönümünü kutlamış ve buna özel içerikler yayınlanmıştı. Şimdi ise sırada on ikinci sezon var ve resmi internet sayfası üzerinden yayınlanan detaylar ile bizleri ne tür içeriklerin beklediği hakkında bilgiler verildi. Yeni sezonun en büyük yeniliği da Gece Modu olacak. Bunun dışında, rekabete dayalı Bölünmüş Şövalyeler ve birçok yeni içerik de oyuncuların beğenisine sunulacak.

Call of Duty Mobile Sezon 12 Detayları

Açıklanan detaylara göre Gece Modu, Crash, Summit ve Call of Duty tarihinde önemli bir yer edinen ve yeni çok oyunculu mod haritası olan Hackney Yard’da aktif olacak. Hackney Yard’ın gündüz vaktinde de oynayabileceğinizi söyleyelim.

Gece Modu’nu aynı zamanda Takım Ölüm Maçı’nda da görebilecekken, Cadılar Bayramı’na özel olarak sunulan Ölünün Saldırısı modu da bu sezon ile geri dönüş yapacak. Yeni olarak, yürüyen ölüye dönmüş olan oyuncular artık ışık saçmayacakları için oldukça zor fark edilebilir olacaklar. Haliyle kooperatif bir çalışma sergilemeniz ve gece görüş gözlüklerinizi kullanarak her bir noktayı kontrol etmeniz gerekecek.

Yeni sezon ile gelecek olan yeni Savaş Bileti, yeni karakterler, silah planları ve süsleri, on dördüncü seviyeye geldiğinizde açılacak olan yeni operatör yeteneği Balistik Kalkan, yirmi birinci seviyeye geldiğinizde açılacak olan AGR 556 SMG ve çok daha fazlasını açabileceksiniz. Eğer Savaş Bileti satın alırsanız da Velikan, Urban Tracker, Captain Price ve Ghost görünümlerine ek olarak Kara Altın serisinden QQ9, KN-44 ve HBRA3 ve Infiltrate serisinden Type 25 silahlarını ve AGR 556 için de silah planını açabileceksiniz.

On ikinci sezonun sonraki safhalarında düzenlenecek olan yeni etkinlikler ve meydan okumalar ile birçok yeni mühimmat kazanma şansınız olacak. Bunların arasında .50 GS silahı bulunuyor. Sezonun sonlarına doğru düzenlenecek olan ayrı bir meydan okumayı tamamlamanız karşılığında Launcher Plus adında yeni bir takviye (Perk) ve eş zamanlı olarak düzenlenecek olan bir etkinlik ile yeni bir Battle Royale sınıfı olan Onarıcı oyuncuların beğenisine sunulacak. Ayrıca yine bu sezonun sonlarına doğru yeni bir Efsanevi Operatör de beraberinde Efsanevi .50 GS ve Epik XPR-50 planları ve çeşitli Battle Royale eşyaları ile Call of Duty Mobile oyununa dahil olacak.

Son olarak, Kasım ayına özel olarak Call of Duty Mobile için önemli fırsatların ve fiyat tekliflerin de oyuncuların beğenisine sunulacağını belirtmeden geçmeyelim.