Call of Duty Mobile Sezon 5 İçerikleri Ortaya Çıktı

Call of Duty serisi konsollar ve PC kadar mobil cihazlar üzerinde de boy gösteriyor. Bu bağlamda, ana seri kadar bu oyun için de yeni içerikler, sezon sistemine bağlı olarak periyodik düzende yayınlanıyor. Call of Duty Mobile Sezon 5 içerikleri de en nihayetinde kendisini gösterdi. Detaylar haberimizde

Call of Duty Mobile Sezon 5 İçerikleri Geliyor

Yakın bir zaman önce duyurulan yeni sezon, 28 Haziran 2021 Pazartesi günü başlayacak. Bu defa Derin Sularda teması ile karşımıza çıkan mobil oyunun içerikleri de tahmin edersiniz ki bu temaya göre tasarlanmış ve oldukça ilgi çekici görünüyor. En azından bu sıcak günlerde bizi serinleteceğini düşünüyoruz.

Yeni sezon, Suldal Harbor, Docks ve Aniyah Incursion adı altında üç yeni çok oyunculu harita ve Cranked: Confirmed ve Ground Mission olmak üzere iki yeni çok oyunculu mod ile geliyor. Cranked: Confirmed modu Cranked ve Kill Confirmed’ün karışımı olup, düşmanlarınızı bertaraf ederek veya künye toplayarak zamanın dolmamasını sağlamaya çalışacaksınız. Ground Mission ise ona on oyuncu ile beş farklı noktayı ele geçirmeye çalışacağınız oynanış sunacak.

Çok oyunculu haritalar ve modlar dışında, koşarken nişan almadan ateş etme, el bombası atma ve şarjör doldurma imkanı sunacak Gung-Ho takviyesi ve Battle Royale için de Time Traveler sınıfını getirecek.

Sezonun temasına uygun olacak Çelikten Deniz etkinliği de sizileri bekliyor. Belirli bir süreliğine aktif olacak bu etkinlikte, Hayaletler veya Federasyon olmak üzere iki farklı ekip olacak. Siz de bu ekiplerden birine katılarak, düşmanlarınızı bertaraf ederek bölge ele geçirmeye ve günlük görevleri tamamlamaya çalışarak çeşitli ödüller kazanacaksınız. Etkinlik tamamlandıktan sonra en fazla noktayı ele geçirmiş olan taraf ise zafere ulaşmış olacak.

Son olarak, oynayarak açabileceğiniz Savaş Bileti içerikleri arasında on dördüncü seviyede açılan K9 Birimi Operatör Yeteneği, yirmi birinci seviyede açılan CR-56-AMAX ve bunların dışında da M16, MW11 dahil yedi farklı silah ve silah planı eklenecek. Savaş Bileti satın almanız durumunda ise Merrick, Rorke - Man Hunter, Otter - Backstroke ve Roze - Foreshadow operatörleri, BK57, QXR, DR-H, CR-56 AMAX ve PP19 Bizon için silah planları sizin olacak. Ayrıca yeni silah süsü Katil Balina, yeni sırt çantası İstifle, yeni karakter tepkisi Yüz, yeni kartvizitler Fırtınanın Gözü ve Islak İşler, yeni profil resmi İnsan Avcısı ve Hayaletler, yeni çerçeveler Sub-Aquatic ve Dark Freeze ve yeni Karambit bıçağı Kara Buz da Savaş Bileti kapsamında ulaşabileceğiniz diğer içerikler olacak.