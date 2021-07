Call of Duty: Mobile Sezon 6 İçerikleri Zombi Moduyla Detaylandırıldı

Call of Duty: Mobile Sezon 6 içerikleri bu hafta içerisinde yayınlanacak. Öncesinde ise, Call of Duty sayfası üzerinden bizleri yeni sezona nelerin beklediğine dair detaylar paylaşıldı. 2020 yılında kaldırılan Zombi modunun geri döndüğü detaylar haberimizde.

Call of Duty: Mobile Sezon 6 İçerikleri Neler Olacak?

The Heat adı altında yayınlanacak olan Call of Duty: Mobile Sezon 6, 29 Temmuz 2021 Perşembe günü TSİ 15:00 sıralarında başlayacak. İlk dikkat çeken içeriklerden bir tanesi, 31 Temmuz 2021 tarihinde Undead Siege adı altında başlayacak olan zombi modu olacak. Oyuncular bir Battle Royale haritasına iniş yapacak ve beş gün ve beş geceden oluşan periyotta hayatta kalabilmek için mücadele edecekler. Gündüz vakti kaynak için arayışta olacak iken, gece vakti ise zombiler ile savaş halinde olacaksınız.

Zombiler zaman geçtikçe güçlendikleri ve sayıları arttığı için, olabildiğince deneyim puanı kazanarak Shorty silah planı dahil Zombified Tank Dempsey operatör görünümü gibi yeni eşyalar açabileceksiniz. Takım çalışmasının büyük önem arz etmesinin yanı sıra,

Undead Siege dışında yeni sezon, tahmin edebileceğiniz üzere yeni operatörler, yeni fonksiyonel silah, Scorestreak, silah planları, kartvizitler, silah süsleri, Call of Duty Puanları ve daha fazlasını içeren yeni bir Battle Pass ile gelecek. Ücretsiz içerikler kısmında on dördüncü seviyede açılan ve Hunter Killer insansız hava aracı sürüsü salabileceğiniz bir Scorestreak, yirmi birinci seviyede açılan MX9 silahı, AK-47, Rugged adıyla bir kartvizit yer alacak. Ücretli içeriklerin arasında ise yeni operatörlerden Rosa, Escape in Style kartviziti, ilk seviyede açılan silah süsü, operatör görünümleri Price - The Captain ve Domino - Revolutionary, KN-44 ve MX9 için silah planları ve Juggle ve Shoot karakter jestleri bulunuyor.

Çok oyunculu modlar için Slums ve Stack haritaları oyuncuların beğenisine sunulacak. Slums ilk olarak Call of Duty: Black Ops II ve Stack da Call of Duty: Modern Warfare oyununun altıncı sezonunda Gunfight modunda karşımıza çıkmıştı.

Sezonun ilerleyen zamanlarında Undead Siege temalı bir etkinlik düzenlenecek. Katılımda bulunacak oyuncular, Battle Royale, Çok Oyunculu ve Undead Siege modunda görevleri tamamlamaları durumunda Aether’a dönüştürebileceğiniz cevher kazanabilecekler. En fazla Aether topladığınız takdirde, FR .556 - Undead Watcher’ın yanı sıra Zombified Edward Richtofen operatör görünümü kazanabilmeniz mümkün olacak.

Son olarak, altıncı sezon Sıralamalı Seriler ve Klan Savaşları için yeni sezonları da getirecek. Sıralamalı Seriler Çok Oyunculu kısmında Usta I’de açılan CR-56 AMAX ve Battle Royale’de Usta III’de açılan Lerch - Penalty Kick kazanabilmek mümkün olacak iken, Klan Savaşları ise Firebreak operatör görünümü ve RUS-79U silah planı kazanabileceksiniz.