Call of Duty: Mobile Sezon 7 Detayları Açıklandı

Call of Duty: Mobile Sezon 7 detayları ortaya çıktı. Oyuncuların yoğun ilgisinin devam ettiği oyun, önümüzdeki ay boyunca yayınlanacak olan bolca yeni içerikler ile keyifli vakitler geçirtecek. Tüm detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi PC ve konsollar için çıkan oyunlar olduğu gibi Android ve iOS tabanlı mobil cihazlar için yayınlanmış olan Call of Duty: Mobile için de sezondan sezona yeni içerikler oyuncular ile buluşturulmaya devam ediliyor. Temmuz ayının sonlarına doğru başlayan altıncı sezon, bu hafta içerisinde yedinci sezona bayrağı teslim etmeye hazırlanıyor iken, hangi içeriklerin sunulacağına dair detaylar da ortaya çıktı.

Call of Duty: Mobile Sezon 7 İçerikleri Neler Olacak?

Seçkinler Takımı (Elite of the Elite) olarak isimlendirilmiş olan Sezon 7, 26 Ağustos 2021 Perşembe günü başlayacak. Yeni haritaların, yeni bir silahın, yeni bir operatörün ve operatör becerisinin, yeni bir Savaş Bileti’nin, yeni bir etkinliğin ve çok daha fazlasının gündeme geleceği yeni sezon, aynı zamanda Seçkinler Takımı sistemi de öne çıkan yeniliklerin başında geliyor diyebiliriz.

Resmi Call of Duty sayfasında verilen detaylara göre, eklenecek olan iki yeni harita Hurdalık 2019 ve Manastır iken, Ozuna ise oyunun yeni operatörü olacak. Ozuna dünyaca ünlü bir Reggae şarkıcısı olduğu için, haliyle kendisine özgü karakter görünümü, profil kartları ve daha fazlası da dahil olacak.

Seçkinler Takımı ise oyuncuların içerisinde kendilerine yer bulabilmeleri için rekabete girecekleri bir sistem olacak ve yeni Savaş Bileti de bununla bağlantılı elli kadar seviye sunacak.

On dördüncü seviyeye ulaşmanız durumunda açabileceğiniz Kinetik Zırh isimli operatör yeteneği, yirmi birinci seviyede erişim sağlayabileceğiniz Hades LMG, Razorback - Blue Scratch, AS VAL - Wolves ve diğer kozmetik eşyalar, normal oynayış ile açılabilir içerikler olacak iken, Savaş Bileti satın almanız durumunda ise Demir, Griggs, Charly ve Mil-Sim operatörlerine, Hades - Shoulder Cannon, QXR - Prototype Omega, Rytec AMR - Revati ve M4 - Outcast Vengeance için silah planı dahil bir dolu içeriğe anında erişim sağlayabileceksiniz.

Son olarak, bu sezonun etkinliği ise Siber Saldırı olacak. 3 Eylül 2021 Cuma günü başlayacak olan bu etkinlikte altı saatte bir size verilecek olan Çok Oyunculu ve Battle Royale görevlerini tamamlamanız beklenecek. Zero-Gizli Operasyon ve SKS-Teknik Taret silahı, silah şablonları, destansı tılsım ve daha başka ödüllerin kazanabilecek olmanın yanı sıra, operatörünüzün seviyesi ne kadar yüksek olursa, kazanacağınız ödüllerin değeri de eş oranda artacak.