Call of Duty: Mobile Yayınlandı!

Mobil teknolojilerin gelişmesi ile birlikte mobil oyun pazarı da hızlı bir genişleme dönemine giriş yaptı. Bu pazara sert bir giriş yapmak isteyen Activision, yeni oyunu Call of Duty: Mobile'ı Android ve iOS için yayınladı.

Call of Duty: Mobile Android ve iOS için Yayınlandı!

Bu yılın başlarında duyurulan ve oyuncuları oldukça heyecanlandırmayı başaran Call of Duty: Mobile, son zamanların hızla yükselen trendine ortak olmaya çalışacak. Özellikle PUBG ile zirveye doğru çıkan mobil oyun akımı, son zamanlarda hızlı bir yükseliş göstermekte.

Hatta markaların oyuncular için özel olarak geliştirdiği modellere bakınca bu durumun ne kadar ilerlediğini anlamamız mümkün.

Activision tarafından bu yılın başlarında duyurulan yeni Call of Duty, 1 Ekim itibarıyla Play Store ve App Store üzerinden yayınlandı. Her iki platformdan da ücretsiz olarak indirilebilen bu oyun, yaklaşık olarak 1,5 GB boyutunda yer kaplamakta.

Call of Duty: Mobile Konusu

Resmi Call of Duty özellikle cep telefonları için tasarlandı. Efsanevi çok oyunculu haritaları istediğin zaman, istediğin yerde oyna. 100 oyunculu battle royale savaş alanı mı? 5v5 takımlar halinde hızlı bir ölümüne maç mı? Ürkütücü zombi ortamı mı? Keskin nişancılar birbirine karşı mı? Ücretsiz Activision Call of Duty: Mobile'da hepsi var.

Not: Bu oyunu oynamak için internet bağlantısı olması gerekir.

Call of Duty: Mobile İndir

Call of Duty: Mobile oyununu indirmek için iOS ve Android bağlantıları aşağıdadır, telefon ve tabletinize ücretsiz indirip tadını çıkartabilirsiniz.