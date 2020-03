Call of Duty Mobile Zombi Modu Kaldırılıyor

Call of Duty: Mobile’ın zombi modunu sevenlere kötü haber yapımcıdan geldi. Activision, yeni sezonla birlikte zombi modunun kaldırılacağını toplulukla paylaştı.

Çıkışından sadece iki ay sonra 170 milyon indirmeyi geçen popüler mobil FPS oyunu Call of Duty: Mobile için büyük güncelleme yayınlandı. 1 Mart itibarıyla yeni bir etkinlik (Spring Into Action) duyuruldu ve tamamen yeni battle pass, yepyeni çoklu oyuncu haritası (CAGE), sınırlı süreli Warfare modu, multiplayer mod One Shot One Kill, çift oyuncu XP, çift silah XP ve daha fazlasını içeren güncellemeye ilişkin detaylı bir paylaşım yapan Activision, güncellemeyle birlikte en çok sorulan sorulardan “Zombie modu ne olacak?”ın yanıtını verdi.

Zombiler modunun 25 Mart’ta kaldırılacağını söyleyerek “Zombi modunun sınırlı olduğunu ancak kesin bir bitiş tarihi olmadığını her zaman söyledik. Tepkileri görmek, geri bildirimleri görmek ve modu gelecek için nasıl şekillendirebileceğimizi görmek istedik. Ancak, mod istediğimiz kalite seviyesine ulaşamadı. İkinci harita Nacht Der Untoten de global sürümde yayınlanmadı.” açıklamasını yaptı ancak zombi modu sonsuza dek kaldırılmış değil. Nacth Der Untoten ile zombi modu tekrar görebiliriz.

Activision, çoklu oyuncu, battle royale ve sıralamalı modu geliştirmeye odaklanacaklarını da belirtti. Topluluk güncellemesine ilişkin detaylı bilgiye Reddit üzerinden ulaşabilirsiniz.