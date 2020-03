Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered Geliyor!

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, duyurusu beklediğimizden çok daha yakında gerçekleşebilir. Oldukça önemli bir sızıntı yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde ertelenen yeni Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone güncellemesi en nihayetinde yayınlandı. 1.18 versiyonlu güncelleme, Talon isimli yeni bir karakteri, Khandor Hideout haritasını, çok oyunculu NVG Infected modunu ve Plunder modunda, yapılan tüm infazlardan nakit kredi ve Bounty Contracts ve bitiriş hareketlerinden ise ekstra nakit kredi kazanacağınız Plunder: Blood Money'yi getiriyor.

Ancak güncellemenin içinden büyük bir de sürpriz çıktı. Yayınlanan son güncelleme sonrasında veri madencisi bir Reddit kullanıcısı, olası yeni bir gizli detayın olup olmadığına bakmak için Call of Duty: Modern Warfare oyununun dosyalarını inceleme altına almış ve bir de ne bulsun? Üzerinde Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered yazılı bir sanat çalışması. Adından da anlayacağınız üzere, bu versiyonda çok oyunculu mod bulunmayacak ki önceden bu yönde sızıntılar yaşanmıştı.

Dahası ise bu oyuna farklı bir şekilde de sahip olabilecekmişsiniz gibi görünüyor. Öyle ki Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered oyununu doğrudan satın aldığınız takdirde, Underwater Demo Team Classic Ghost Bundle hediyeniz olacak. Eğer Ghost Pack: Oil Rig Bundle alırsanız, hediyeniz Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered olacak.

Ghost Pack: Oil Rig Bundle 10000 COD Points karşılığında alınabiliyor. İçeriğinde ise Legendary Ghost Operator görünümü, Legendary M4A1, Legendary 1911, Rare Charm, Epic Ghost bitiriş hareketi Belly Flop, Epic Ghost Operator jesti Stay Frosty, Epic animasyonlu kartvizit No Easy Days ve ender bulunan Ghost amblemi bulunacak.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, ilk olarak Amazon Italy veri tabanında ortaya çıkmıştı. Daha sonradan ise ana senaryosu öncelikle PEGI ve geçtiğimiz günlerde de Kore menşeli derecelendirme kuruluşu tarafından derecelendirilmişti. Artık gözümüz kulağımız Activision ve oyunun geliştiricisi Infinity Ward stüdyosunda!