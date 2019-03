Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, Bu Sene Gelebilir

Bu senenin Call of Duty oyunu henüz duyurulmadı. Infinity Ward tarafından geliştirilmekte olan ve çoğunluğun Call of Duty: Modern Warfare 4 olacağına inandığı yeni oyunun E3 2019 fuarı öncesinde veya fuar sırasında duyurulması bekleniyor. Şimdilik geliştirici stüdyonun ne tür planları olduğunu bilmiyoruz ama yaşanan bir gelişme oyun dünyasını heyecanlandırdı. Yeni Call of Duty, beraberinde Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered ile gelebilir.

İlk olarak geçtiğimiz senenin Mart ayı içerisinde ve Amazon Italy veritabanında ortaya çıkmıştı, Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered. Yeni Call of Duty oyununun duyurulmasından önce yaşanan bu sızıntı, haliyle de o ara henüz duyurulmamış olan yeni Call of Duty oyununun özel sürümlerini alanlara hediye edileceğinin beklentisine yol açmıştı. Ne var ki sonradan herhangi bir yeni gelişme yaşanmamıştı. Şimdi ise yeni bir sızıntı daha yaşandı ve bu sızıntı bu ihtimali güçlendirmiş olabilir.

Gematsu tarafından fark edilen detaya göre ünlü sınıflandırma kuruluşu olan PEGI, Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered oyununun ana senaryosu için bir sınıflandırmaya gitti. Sınıflandırmanın kaynağında ise tahmin edebileceğiniz üzere fazlaca tartışmalara neden olmuş No Russian görevi var. Bu görev, Uluslararası Zakhaev Havaalanı'nda geçiyor ve yerel halkın kışkırtılması ile Üçüncü Dünya Savaşı'nın tetiklenmesinin amaçlandığı bir operasyon anlatılıyordu.

Sınıflandırma işlemi 28 Şubat 2019 tarihinde, yani dün yapılmış. Activision Blizzard cephesinden, yeni Call of Duty duyurusunun yapılacağı zamana kadar herhangi bir teyit veya yalanlama geri dönüşünün yapılacağını pek sanmıyoruz. Bildiğiniz gibi, Call of Duty: Modern Warfare Remastered, Call of Duty 4: Modern Warfare oyununun çıkışından tam on yıl sonra gelmişti. Call of Duty: Modern Warfare 2 oyununun da 2009 yılında çıkmış olduğuna bakacak olursak, neden bu yıl Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered gelmesin? Bekleyelim, görelim.