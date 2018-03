Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered Geliyor!

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, geçtiğimiz hafta Amazon’da listelenmişti. XBOX One ve PS4 sürümleri görünen oyunun şimdi de oynanabilecek modlarına ilişkin bilgiler sızdırıldı.

Call of Duty: Infinite Warfare’in içinde MW1 ve MW2 dosyalarının keşfedilmesi, Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered gelecek mi? sorusunu akıllara getirmişti. Eski Call of Duty oyunlarını arayan oyuncuları heyecanlandıran remastered yani yenilenmiş sürümün çıkış yapacağı geçtiğimiz günlerde oyunun Amazon’da listelenmesiyle birlikte kesinleşti. Call of Duty: Modern Warfare’in görsel açıdan elden geçirilmiş yepyeni sürümü Amazon’da ilk olarak konsollar için listelenmişti. PlayStation 4 ve Xbox One için 19.99 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkan oyun kısa sürede Amazon'dan kaldırıldı. Oyunun Amazon'da listelenmesinin ardından ilk sızıntı da geldi. Yenilenmiş Call of Duty: Modern Warfare 2’de multiplayer modu olmayacağı, sadece tek oyunculu hikaye modu içereceği konuşuluyor. Bu söylentiyi ortaya atan isimse Call of Duty blogu Charlie Intel ve Eurogamer.

Charlie Intel’e göre Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered’ı Raven Software serine Beenox (Modern Warfare Remastered’ın geliştirilmesine katkıda bulunan şirket) geliştirecek. Hatta şirket şu anda Call of Duty projelerinde yer alacak yeni isimler arıyor. Tabii ki Activision’dan resmi açıklamayı duymak gerek. Unutmadan, Black Ops 4, Ekim ayında çıkış yapacak. Detayları muhtemelen 17 Mayıs’da düzenlenecek etkinlikte duyacağız.