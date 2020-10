Oyunların sabit disklerimizde kapladıkları alan uzun zamandır dikkat çeken bir konuydu. Son dönemde de bunu ciddi boyutlara ulaştıranları görmüştük. Mesela Red Dead Redemption 2, Star Wars: Battlefront II, HITMAN (2016) ve HITMAN 2 gibi oyunlar için 100 GB üstü alan gerekiyor. Bu listede aslında Call of Duty: Modern Warfare da bulunuyor ama bu oyun, çizgiyi bir adım daha öteye taşıdı diyebiliriz. Call of Duty: Modern Warfare için 250 GB SSD yetersiz kalıyor.

Oyunun resmi sistem gereksinimleri açıklandığı zamanda, boş alan ihtiyacının 175 GB olması büyük tepkilere neden olmuştu. Hatta “Oyun için ayrı bir sabit disk almak gerekecek!” şeklinde espriler bile yapılmıştı. Bunun üzerinden çok geçmeden Activision yeni bir açıklama yapmış ve belirtilen boş alan gereksinimine her şeyin dahil olduğu ve ana oyunun boyutunun çok büyük olmayacağını söylemişti. Ne var ki bu artık tarihin tozlu sayfalarındaki yerini aldı.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Aralık ayında sezonluk içeriklerin yayınlanmakta olduğu Battle Pass sistemi devreye sokulmuştu. Mart ayında ücretsiz olarak yayınlanan Call of Duty: Warzone da bu sisteme dahil edilmişti. Call of Duty: Warzone aynı zamanda Call of Duty: Modern Warfare içeriğinde de bulunuyor. Yani Call of Duty: Modern Warfare, ana senaryo, çok oyunculu ve kooperatif modlarının yanı sıra Battle Royale oyununu da içeriyor. Haliyle her bir sezon da beraberinde devasa bir güncelleme ile geliyor. Geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde 200 GB sınırını aşan oyunun son yayınlanan güncellemesi PC platformunda tek başına 57 GB boyutundaydı. Gelinen mevcut nokta ise bir hayli ürkütücü diyebiliriz.

Call of Duty: Modern Warfare için 250 GB Boş Alan Yetmiyor!

Twitter kullanıcısı BattleNonSense, hesabı üzerinden bir görsel iliştirdiği bir paylaşımda bulundu. Kendisi Call of Duty: Modern Warfare için ayrı bir SSD almış. Boyutu 250 GB ama görselde de gördüğümüz üzere altıncı sezon güncellemesi yalnızca 1.88 MB boş alan kaldığı için yüklenemiyor.

@CallofDuty MW nolonger fits onto a 250GB SSD and cannot be updated.....@Activision @Blizzard_Ent please split up SP, MP and Warzone. pic.twitter.com/pSZdlSldvK — Battle(non)sense (@BattleNonSense) October 3, 2020

Serinin piyasadaki güncel oyunu PlayStation 4 ve Xbox One üzerinde de devasa alan kaplıyor ama oyun ile ilgili bazı şeyleri silerek alan açabilmek mümkün oluyor. Ne var ki Battle.net böyle bir imkan sunmadığı için PC oyuncuları için ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Zaten BattleNonSense de paylaşımında oyunun tek oyunculu, çok oyunculu ve Call of Duty: Warzone olarak ayrılmasını talep etmiş.

Hal böyle olunca, Kasım ayında çıkacak olan Call of Duty: Black Ops Cold War için şimdiden 1 TB sabit disk hazırlasak iyi olacak gibi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.