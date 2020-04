Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered da Yolda Olabilir

Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered geliştirilme aşamasındaymış gibi görünüyor. TheGamingRevolution tarafından bir takım iddialar ortaya atıldı.

2016 yılında Call of Duty: Infinite Warfare oyunuyla beraber satışa sunulan Call of Duty: Modern Warfare Remastered sonrasında, geçtiğimiz haftalarda Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campaign Remastered öncelikli olarak PlayStation 4 kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu. Bu ayın sonunda da PC ve Xbox One kullanıcılarıyla buluşacak olan yenilenmiş sürüm sonrasında, gözlerimiz elbette Call of Duty: Modern Warfare 3 oyununa döndü. Şu an resmi bir açıklama veya ipucu yok ama görünüşe göre bir takım çalışmalar var.

Call of Duty serisi denince akla gelen isimlerden bir tanesi olan TheGamingRevolution, yeni bir takım iddialar ortaya attı. Kendisi daha önceden resmi duyuruları yapılmadan Call of Duty: Warzone ve Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered iddialarıyla karşımıza çıkmıştı. Haliyle bu yeni iddiaların da epey dikkat çekici olduğunu söyleyeyim.

Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered geliştirilme aşamasında

TheGamingRevolution, Youtube kanalı üzerinden paylaştığı yeni videosu ile Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered'ın geliştirilme aşamasında olduğunu iddia etti. Buna göre, oyunun yenilenmiş sürümünün aynı Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campaign Remastered gibi sadece ana senaryosu ile karşımıza çıkacak. Muhtemelen çapraz platform desteği ile bir araya getirilen oyuncu topluluğunun tekrardan bölünmesi istemiyor olabilir ki makul bir sebep sayılır.

Youtube kullanıcısı her iki oyunun da 2018 yılından beri Activision şirketinin gündeminde olduğunu ama Dallas şehrindeki saldırıdan dolayı ertelendiğini söylüyor. Bununla birlikte, Activision ve Sony arasındaki 2016 yılında yapılan özel anlaşmadan dolayı üçüncü oyunun yenilenmiş versiyonunun da öncelikli olarak PlayStation 4 için çıktıktan bir ay sonra PC ve Xbox One için de satışa sunulacakmış.

Şu an için Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered oyununun ne zaman beğenimize sunulacağına dair bir bilgi bulunmuyor ama Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campaign Remastered satış anlamında iyi bir performans çizdiği için, resmi duyuru öncesinde fazla beklemeyecek olabilirmişiz.