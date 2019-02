Call of Duty: Modern Warfare 4 İhtimali Daha da Güçlendi

Activision Blizzard ve Treyarch Studios, Call of Duty: Black Ops 4 ile ortalığı kasıp kavururken bu sene satışa sunulacak olan yeni Call of Duty oyunu için Infinity Ward da çalışmalara çoktan başladı. Şimdilik pek fazla bilgi verilmiş değil ama merak edilen en önemli bilgi kesinlik kazanmış oldu. Yeni Call of Duty oyununun tamamıyla yeni bir ana senaryosu olacak.

Her büyük yayıncı gibi Activision Blizzard da kısa bir süre önce elde ettiği kazanımlar üzerine bir finansal konferans düzenledi. Yatırımcılar ve analistlerin de katılımı ile gerçekleştirilen bu konferans sırasında, şirketin altın yumurtlayan tavuğu olan Call of Duty serinin yeni oyunundan kısa da olsa bahsedilmeden geçilmedi.

İlk olarak söz alan Finans Direktörü Dennis Durkin, Infinity Ward stüdyosunun hem köklü hayranlara hem de seriyle yeni tanışacak olan oyunculara hitap edecek olan, gelmiş geçmiş en iyi Call of Duty oyunu üzerinde çalıştığını söyledi. Konferansın ilerleyen zamanlarında ise Başkan Rob Kostich, ufak tefek bazı detaylar sundu. Buna göre, Sonbahar mevsiminde çıkacak olan oyun tamamıyla yeni senaryo ile gelecekmiş. Hatırlayacağınız üzere daha önceden ortaya atılan iddia ile Call of Duty: Modern Warfare 2 oyununun ana senaryosunun süzgeçten geçirilerek yeniden servis edileceğine işaret ediliyordu ama yapılan açıklama bu iddiayı yalanlamış oldu. Öte yandan kooperatif oynanış desteğinin de bulunacağı yeni Call of Duty oyunu, oldukça geniş bir çoklu-oyuncu dünyasına sahip olacakmış.

Konferans sırasında yeni Call of Duty ile ilgili verilen bir diğer ilginç bilgi ise sıradaki oyunun halihazırdaki bir alt serinin devam oyunu olacağı yönündeydi. Bu bilgi aslında oldukça önemli bir bilgi. Çünkü önceden ortaya çıkan iki söylenti de Infinity Ward stüdyosunun Modern Warfare serisine geri dönebileceğine ve bu bağlamda da yeni oyunun Call of Duty: Modern Warfare 4 olabileceğine işaret ediliyordu. Konferans sırasında yapılan açıklama ile söylentiler büyük ölçüde onaylanmış oldu diyebiliriz.

Şimdilik daha fazla bilginin paylaşılmadığı yeni Call of Duty oyunu ile ilgili detaylı bilgilerin de önümüzdeki aylarda paylaşılacağının müjdesi verildi. Muhtemelen E3 2019 öncesindeki bir zamanda düzenlenecek olan canlı yayın etkinliği ile merak edilen bütün detaylara kavuşacağız. Gelişmeler için bizi takipte kalın!