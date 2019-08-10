Call of Duty: Modern Warfare'a Battle Royale Modu Gelebilir

Call of Duty: Modern Warfare ile ilgili bu zamana kadar birçok detay öğrendik. Bilhassa bu ayın başlarında yapılan canlı yayın ile oyunun çoklu-oyuncu tarafında bizleri nelerin bekleyeceğini büyük ölçüde biliyoruz. Ne var ki, bir Battle Royale modu ile gelip gelmeyeceği halen kesinlik kazanmış değil; aAncak yine de umudunuzu kaybetmeyin. Yakın bir zamanda Activision ve Infinity Ward stüdyosu bombayı patlatabilir.

Biraz geriye gidecek olursak, oyunun duyurulmasından bir süre sonra YouTube kanalı TheGamingRevolution Infinity Ward stüdyosunun yeni oyun için bir Battle Royale modu üzerinde çalıştığını iddia etmişti. Yakın bir zaman önce de Game Informer sitesi Sanat Yönetmeni Joel Emslie ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Bu röportaj sırasında meşhur modun yeni oyunda olup olmayacağıyla ilgili can alıcı soru soruldu. "Bekleyecek ve göreceğiz." cevabını veren Joel Emslie, "Bu oyunda bir Battle Royale olmasını ister miydiniz?" şeklindeki ikinci bir soru karşısında da "Kişisel olarak bu oyun modunu seviyorum" yorumunda bulundu.

Bu konuşmadan anladığımız kadarıyla Battle Royale modu için kapı kapalı değil. Böyle olsa zaten kesin bir dille belirtilirdi. Gerçi bazen bir şeylerin vaktinden önce onaylanmaması için de olumsuz yanıt verilebiliyor ama burada önemli olan bu modun Call of Duty: Modern Warfare için büyük ölçüde ihtimal dahilinde olması. Şu an için yapabileceğimiz tek şey ise beklemek.

Halihazırda bildiğimiz üzere yeni Call of Duty oyununda devasa savaşların yapılacağı Ground War modunun yanı sıra Cyber Attack, Gunfight, Spec Ops, Team Deathmatch ve Domination gibi çeşitli modlar bulunacak. Bakalım ilerleyen zamanlarda bu modların sayısı ne derece artacak?