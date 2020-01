Call of Duty: Modern Warfare'a Beş Yeni Special Ops: Survival Haritası Gelecek

Call of Duty serisinin yeni oyunu Call of Duty: Modern Warfare, 25 Ekim 2019 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Çapraz platform desteği sayesinde oyun için hazırlanan bütün içerikler eş zamanlı olarak yayınlanıyor olsa da Sony ve Activision arasında devam eden anlaşmaya bağlı olarak Special Ops: Survival modu 1 Ekim 2020 tarihine kadar PlayStation 4 platformuna özel olacak. Öyle görünüyor ki sıradaki sezonlar bağlamında bu moda yeni haritalar gelecek.

Bildiğiniz gibi Call of Duty: Modern Warfare için sezonluk içerikler yayınlanacak. Bu içerikler yeni haritalar, yeni modlar, mod varyasyonları, yeni silahlar ve daha birçok yenilikten oluşacak.

Oyunun PlayStation 4 platformuna özel sayfasında, her bir sezon kapsamında diğer oyun modları için yayınlanacak olan özel bir meydan okuma görevi ve özel bir ödülün yanı sıra Special Ops: Survival modu için de yeni haritanın geleceği yönünde bir açıklama var. Sayfada biraz aşağıya indiğinizde ise şu an modun içeriğinde bulunan Operation: Grazna Raid, Operation: Piccadilly, Operation: Aniyah Palace ve Operation: St. Petrograd haritalarını görebiliyorsunuz. Burada eğer sağ oka basarsanız, 'REDACTED' (YAYINLANMAYA HAZIR) olarak listelenmiş beş yeni harita daha ekrana geliyor. Bir diğer deyişle, sıradaki sezonlar için yayınlanacak olan yeni Special Ops: Survival haritaları şimdiden hazırlanmış gibi görünüyor.

1 Ekim 2020 tarihine kadar PlayStation 4 platformuna özel olacak bu modda, strateji ve takım çalışması büyük bir önem arz edecek. Kooperatif olarak arkadaşlarınızla birlikte hayatta kalmaya çalışacaksınız. Üstünüze dalga dalga akacak olan düşmanlar, bir sonraki dalgada daha azimli olacakları için zorluk da giderek artacak.