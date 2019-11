Call of Duty: Modern Warfare'a İki Yeni Oyun Modu Ekleniyor!

Call of Duty: Modern Warfare'a iki yeni oyun modu daha ekleniyor. İşte yeni Gun Course ve Marksman Range adlı modların detayları.

Ekim 2019'da piyasaya çıkış yapan Call of Duty: Modern Warfare, kısa sürede piyasanın göz bebeği oldu. Günlerdir birçok habere konu olan Call of Duty: Modern Warfare'a gün geçmeden yeni bir yenilik geliyor. Gun Course ve Marksman Range adlı iki mod oyuna yeni bir soluk katacak.

Hali hazırda 12 adet oyun modu bulunan CoD: Modern Warfare'a iki yeni mod daha ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Cyber Attack ve Gunfight adlı iki modu alarak toplam mod sayısını 12'ye çıkaran Modern Warfare, şimdi yeni iki modu daha bünyesine alıyor. Bu modlardan ilki Gun Course.

Gun Course aslında eğitim gibi. Bu modda önünüze çıkan düşmanları en hızlı şekilde öldürerek süreye karşı yarışmanız gerekiyor. Tabi eğitim olduğu için bu çok kolay gelebilir. Ancak asıl mesele düşmanların arasına karışan sivilleri vurmamak. Burada sivillerle düşmanları ayırt etmeniz gerekecek. Bu da oyun zevkini en iyi yerlere taşıyacak.

Diğer bir mod ise Marksman Range. Bu moddaki amaç ise belli değil. Ancak iddialara göre belirlenen bir sürede vurabildiğiniz kadar hedef vurmak asıl tema olacak. Tabi bu bir iddia. Kesin bir bilgi şu anda mevcut değil. Bu modların oyuna ne zaman ekleneceği de bilinmiyor. Yine farklı bir iddia: Bahsedilen iki modun DLC şeklinde geleceği yönünde. Bakalım konu ile ilgili geliştirici firma ne diyecek?