Call of Duty: Modern Warfare'a Yeni Mod, Yeni Haritalar ve Dahası Ekleniyor

Call of Duty: Modern Warfare oyununun ilk sezon içerikleri Aralık ayına girişimizden sonra oyuncular ile buluşmaya başlamıştı. Ocak ayına kadar sürecek olan ilk sezonda, yeni haritalar, yeni modlar ve yeni silahlar dahil birçok içerik oyuna eklenmişti. Bugün itibarıyla bu içeriklere yenileri ekleniyor.

Activision ve Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare için yeni bir güncelleme yayınlayacaklar. Yeni güncelleme ile oyuna bir yeni mod, yeni haritalar, yeni bir karakter ve yeni Special Ops kooperatif görevleri eklenecek.

Cranked, Call of Duty: Ghosts ve Call of Duty: Infinite Warfare oyunlarından aşina olacağınız bir mod. Diğer oyuncular ile zaman sınırlı karşılaşmalara gireceksiniz. Yoğun tempolu çatışmalara sahne olacak moddaki amaç ise zaman dolmadan en fazla kişiyi öldüren oyuncu olmak.

Yeni eklenen Shipment ve Vacant haritaları, ilk olarak Call of Duty 4: Modern Warfare oyununda karşımıza çıkmıştı. Shipment iki farklı boyutta olacak. Buna bağlı olarak altıya altı ve Gunfight modlarında seçilebilecekken Vacant altıya altı moduna özel olacak.

Call of Duty: Modern Warfare oyununun yeni karakteri Nikto olacak. Kendisi eski bir Rus FSB ajanı ve Spetsnaz birimine yeniden atanmış. Bu karakteri açabilmek için Nikto Operator Bundle satın almanız gerekiyor. Paketin içeriğinden Nikto'nun yanı sıra yeni bir saat, ayrıntılı silah planları (blueprints) ve yeni özelleştirme eşyaları çıkıyor.

Yeni Special Ops görevleri Operation Strongbox, Classic Special Ops Disinform ve Classic Special Ops Bomb Squad olacak.

Son olarak, bugün TSİ 21:00 sonrasında Call of Duty: Modern Warfare oyununa giriş yaparsanız, mağazanın Just For You kısmında bir hediye paketi sizi bekliyor olacak. Ayrıca 20 Aralık 2019 Cuma günü TSİ 21:00 - 23 Aralık 2019 Pazartesi günü TSİ 21:00 arasında çifte XP kazanımı olacağını da söylemeden geçmeyelim.