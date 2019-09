Call of Duty: Modern Warfare Açık Beta Testi Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Call of Duty: Modern Warfare için açık beta testinin ikinci safhası bugün başlıyor. Bu ikinci ayakta PC ve Xbox One kullanıcıları da oyunun çoklu-oyuncu modlarını deneme fırsatı bulacaklar. Activision açık beta testine özel Call of Duty: Modern Warfare sistem gereksinimlerini açıkladı.

Bugün başlayacak olan test de ilk ayak gibi kendi içinde iki kademeli olarak gerçekleşecek. PlayStation 4 kullanıcılarının yanı sıra Call of Duty: Modern Warfare oyununu PC ve Xbox One platformlarında ön-sipariş ile almış olanlar bugün ve yarın için erken erişimde bulunabilecekler. 21 - 23 Eylül 2019 tarihleri arasında ise dileyen PlayStation 4, PC ve Xbox One kullanıcıları katılımda bulunabilecekler.

Yayınlanan sistem gereksinimlerine bakılırsa, bilgisayarınızın Intel Core i5 2500k veya muadili bir AMD işlemcisi, 8 GB belleği ve NVIDIA GeForce GTX 670 (2 GB) veya GTX 1650 (4 GB) veya AMD Radeon HD 7950 ekran kartı var ise sorunsuz bir deneyim yaşayabileceksiniz. Tabii ki sabit diskinizde de 45 GB yer açmayı unutmayın.

Call of Duty: Modern Warfare Açık Beta Testi En Düşük Sistem Gereksinimleri

NOT: DirectX 12 uyumlu sistem gerektiriyor

İşletim Sistemi: Windows 7 Hizmet Paketi 1 (64-Bit) veya Windows 10 1709 veya günceli (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i5 2500k veya muadili bir AMD işlemci

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 (2 GB) / GTX 1650 (4 GB) veya AMD Radeon HD 7950

Bellek: 8 GB

Depolama Alanı: 45 GB

Ağ: Genişbantlı internet bağlantısı

Ses Kartı: DirectX Uyumlu

Call of Duty: Modern Warfare Açık Beta Testi Önerilen Sistem Gereksinimleri

NOT: DirectX 12 uyumlu sistem gerektiriyor

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit (en son Hizmet Paketi)

İşlemci: Intel Core i7 4770k veya muadili bir AMD işlemci

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB) / GTX 1660 (6 GB) veya AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

Bellek: 16 GB

Depolama Alanı: 45 GB

Ağ: Genişbantlı internet bağlantısı

Ses Kartı: DirectX Uyumlu

Son olarak, bu safhada yeni Karst River Quarry haritasında otuz ikiye karşı otuz iki oyunculu Ground War modunu deneme fırsatınız olacak. Ayrıca açık beta testi sona ermeden Level 10 olduğunuz takdirde de oyunun nihai sürümünde kullanabileceğiniz Hammer tüfeği ödülünüz olacak. Tamamıyla özelleştirilmiş olan bu silahın tabanca kabzası ve çift kesik uçlu namlusu var.