Call of Duty: Modern Warfare Battle Royale Moduyla Gelebilir

Call of Duty serisinin yeni oyunu Call of Duty: Modern Warfare olacak. Infinity Ward stüdyosu tarafından geliştirilmekte olan oyun ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Tabii ki söylentiler de. Görünüşe göre Call of Duty: Modern Warfare oyunu Battle Royale modu ile gelecek. Ayrıca Zombies ve Battle Royale modlarını birleştirecek ayrı bir moddan da bahsediliyor.

Söylentilerin kaynağı ise Youtube kanalı TheGamingRevolution. Bu kanalın geçmişte ortaya döktüğü bilgilerin büyük ölçüde doğru çıkması bu söylentileri de dikkat çekici hale getiriyor. Kaynağının adını vermeyen TheGamingRevolution tarafından aktarılan bilgilere bakılırsa, Infinity Ward stüdyosunun üzerinde çalıştığı Call of Duty: Modern Warfare Battle Royale modu Call of Duty: Black Ops 4 oyunundakinden çok daha büyük olacakmış. Şu an için yüz elli iki oyuncuya kadar destek sunduğu söyleniyor. Azami oyuncu desteği hedefi ise iki yüzmüş. Öte yandan haritanın büyüklüğünün Blackout'a göre üç kat daha büyük olacağı gelen bilgilerin arasında yer alıyor.

TheGamingRevolution kanalının aktardığı bir diğer bilgi ise Zombies ve Battle Royale modlarını birleştiren ayrı bir modun üzerinde çalışıldığı yönünde. Şimdilik herhangi bir detay bulunmuyor. Bildiğiniz gibi Infinity Ward stüdyosu daha önceden yaptığı açıklama ile Zombies modunun Call of Duty: Modern Warfare oyununda yer almayacağını söylemişti. Haliyle bu söylenti doğru çıkar ise epey şaşırtıcı olacaktır.

Ortaya çıkan bu söylentiden sonra gözler tabii ki geliştirici stüdyoya dönmüş durumda. Bir Twitter kullanıcısı ise cevabı kaynağından almayı denedi ve bahsi geçen Battle Royale modunun oyunda yer alıp almayacağını öğrenmek için Sanat Yönetmeni Joel Emslie'ye bir soru yöneltti. Emslie ile bu soruya sadece "Yorum yok." cevabını vermekle yetindi.

Bu yorum hem teyit etme hem de yalanlama yerine geçebilir. Neticede kesin olarak söylenmiş bir şey yok ama sanki üstü kapalı bir şekilde teyit ediliyormuş gibi görünüyor. Siz ne dersiniz? Battle Royale modunun Call of Duty: Modern Warfare oyununda yer almasını ister miydiniz?