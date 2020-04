Call of Duty: Modern Warfare'ın Çok Oyunculu Modu, Hafta Sonunda Ücretsiz

Call of Duty: Modern Warfare oyununun çok oyunculu modunu bu hafta sonu boyunca deneyebileceksiniz. Eğer programınızda başka bir oyun yoksa, bu fırsatı kaçırmayın.

Call of Duty: Modern Warfare için ücretsiz hafta sonu bugün başlıyor

Activision ve Infinity Ward tarafından duyurusu yapılan çok oyunculu moda ücretsiz erişim, PC (Battle.net), PlayStation 4 ve Xbox One üzerinde bugün TSİ 20:00 sıralarında başlayacak ve 27 Nisan 2020 Pazartesi günü TSİ 20:00 sıralarında sona erecek.

Eğer Call of Duty: Modern Warfare oyununa sahip değilseniz, bu sizin için bir sorun değil. Call of Duty: Warzone oyununa gelecek olan çok oyunculu Playlist sayesinde bu fırsattan yararlanabileceksiniz. Sadece yayınlanacak olan güncellemeyi beklemeniz yeterli. Call of Duty: Warzone oyununa sahip değilseniz de şimdiden indirmeye hemen başlamanız yararınıza olur. Çünkü, epey büyük bir boyutu var.

Gelecek olan Playlist, içeriğinde Aniyah Incursion, Hideout, Hovec Sawmill, Talsik Backlot ve Shoot House üzere beş harita bulunacak. Bu haritaları tercihen altıya altı ve ona on seçenekleri ile oynayabileceksiniz. Şimdiden keyifli oyunlar dileriz.