Call of Duty: Modern Warfare'da Fotogrametri Tekniği Kullanılacak

Call of Duty serisinin yeni oyunu Call of Duty: Modern Warfare, Infinity Ward tarafından geliştirilmeye devam ediliyor. 25 Ekim 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında satışa sunulması beklenen oyun için senaryo açısından olduğu kadar teknik açıdan da azami gerçekçilik hedefleniyor. Kullanılan yeni grafik motoru sayesinde 4K gibi üst düzey çözünürlüğün yanı sıra Işın İzleme teknolojisinin de destekleneceğini öğrenmiştik. Gelen son habere göre Call of Duty: Modern Warfare oyununda fotogrametri tekniği de kullanılacakmış.

Activision tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, yeni motor ile yapılan fotogrametri testlerinde etkileyici sonuçlar alınmış. Hal böyle olunca da stüdyo bu doğrultuda sanat ekiplerine ayrılmış.

Call of Duty: Infinite Warfare oyunundan sonra geliştirilmesine başlanan Call of Duty: Modern Warfare, iki seneden fazla bir süredir geliştirilme aşamasında ve geliştirici stüdyo da genel tasarıma zarar vermeyecek şekilde fotogrametri tekniğini oyuna uygulamaya devam ediyor. Bu teknik sayesinde bir objeye yaklaştığınız zaman objenin netliğinde herhangi bir bozulma yaşanmıyor.

Konu ile ilgili olarak Infinity Ward stüdyosunun Sanat Yönetmeni Joel Emslie, "Duvarlara gerçekten yaklaştığınızda ve eşyaları çok yakından gördüğünüzde, detayı gerçekten fark edebildiğiniz bu detaylandırılmış mozaikleme tekniğini görürsünüz." yorumunda bulundu ve devam etti. "Muhtemelen her bir inçte 16 veya 32 piksele aşinasınızdır. Bu defa her bir inçte 64 piksel olacak. Neredeyse olabildiğinde gerçekçi hale gelecek."