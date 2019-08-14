Call of Duty: Modern Warfare'dan 24 Dakikalık Çoklu-Oyuncu Oynanış Videosu

Bu sene çıkacak olan Call of Duty: Modern Warfare ile Modern Warfare alt serisine yıllardan sonra geri dönüş yapacağız. Hakkında yoğun tartışmaların yapılmakta olduğu oyunun, son dönemin en sansasyonel oyunu olacağına şüphe yok. Öte yandan, çıkışına yaklaşık iki aylık bir süreç kalmışken Call of Duty: Modern Warfare için yeni bir video daha yayınladı.

Infinity Ward Youtube kanalı üzerinden yayınlanan yeni videoda, çoklu-oyuncu modlarının yanı sıra bazı haritalar da gösteriliyor. Öncelikle modlardan bahsedecek olursak, Headquarters, Team Deathmatch, Cyber Attack, Domination ve 5 Flag Domination modlarına yer verilmiş. Haritalar ise Grazna Raid, hem gece hem de gündüz vaktiyle Azhir Cave, Hackney Yard, Gun Runner ve Aniyah Palace olarak sıralanıyorlar.

Oynanış videosu yirmi dört dakika uzunluğunda olduğu için ekranımıza gelen modların işleyiş sistemini rahatlıkla görebiliyoruz. Team Deathmatch ve Domination modlarına aşina olduğumuz için hakkında söylenebilecek ek bir şey yok ama Cyber Attack altıya altı iki takımın mücadelesine sahne olacak. Amaç ise hedefteki bombayı etkisiz hale getirmek veya patlatmak olacak. Eğer uzun boylu işlerle uğraşmayı istemezseniz, doğrudan rakip takımı bertaraf ederek da galip gelebilirsiniz. Headquarters için de serinin King of the Hill modu diyebiliriz. Karargahı ele geçirmeye yönelik bir mücadele söz konusu.

Açıkçası Ground War ve Spec Ops moduna dair ufak da olsa bir şeyler görmeyi isterdik ama belli ki Activision ve Infinity Ward bu iki modu daha sonraya saklıyor. Belki de GamesCom 2019 fuarında karşımıza çıkartacaktır, kim bilir? Gelişmeleri takip edeceğiz.