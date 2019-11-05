Call of Duty: Modern Warfare'de PlayStation 5'in Çıkış Tarihi Göründü

Son dönemin popüler oyunu Call of Duty: Modern Warfare'da, Sony'nin yeni konsol modeli olan Playstation 5'in çıkış tarihi ortaya çıktı.

Ekim ayında piyasaya çıkan Call of Duty: Modern Warfare, kısa sürede tüm oyuncuların beğenisini toplamıştı. Tüm camianın yakından takip ettiği ve birçok habere konu olan oyun Call of Duty: Modern Warfare, bu sefer de Playstation ile ilgili bir haber ile karşımıza çıkıyor. Oyunun bir haritasında Sony'nin yeni cihazı PS5'in tanıtım tarihi ortaya çıkıyor.

ItsKapow adındaki bir Youtuber tarafından keşfedilen tabelada, PS5'in çıkış tarihi yazıyor. Tabii burada Actibase adında bir konsol yer alıyor. Sürpriz yumurta denilen bu bilgiler gerçek hayattaki cihazlar hakkında ön bilgiler verebiliyor. Oyundaki sürpriz yumurtanın ise yüksek ihtimalle PS5 ile ilgili olduğu düşünülüyor. Oyundaki bilgiye göre PS5, 25.11.2020 tarihinde tanıtılacak.

Sony ise konu ile ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak daha önceden PS5'in 2020 yılında geleceği belli olmuştu. Bu da oyundaki bilginin gerçek olma ihtimalini artırıyor. Tabii kesin bir bilgi yok.