Call of Duty: Modern Warfare'deki Performansınız, Diyaloglara Etki Edecek

Call of Duty serisinin her bir oyunundaki görevler bildiğiniz gibi bir ekip çalışması çerçevesinde gerçekleşiyor. Hiçbir görevde yalnız olmuyorsunuz. Bir kişi bile olsa mutlaka yanınızda birileri oluyor. Bu ekip çalışması sırasında da yaptığınız başarılı atışlara karşılık olarak gerek ekip lideriniz gerekse de ekip arkadaşlarınız tarafından zaman zaman övgüler aldığınız oluyor. Ne var ki sadece övgülerle sınırlı kalınıyor. Yani başarısız bir atış yaptığınızda kimse oralı olmuyor. Call of Duty: Modern Warfare oyununda ise bu durumun üzerine biraz daha fazla düşülmüş.

E3 2019 fuarı sırasında Kotaku sitesi Senaryo Oynanış Yönetmeni Jacob Minkoff ile bir röportaj yapma fırsatı bulmuş. Bu röportaj sırasında da serinin yeni oyunu ile ilgili ilginç bir oynanış detayı ortaya çıktı.

Jacob Minkoff, Call of Duty: Modern Warfare oyununda gerçekleştireceğiniz eylemlere göre karakter performanslarının ve diyalogların değişeceğini söyledi. Mesela görev sırasında belirli bir sınırda kalır ve öteye geçmezseniz, yani riske girmeyi tercih etmezseniz "Oğlum, az önce ne yaptın? Kahretsin. Umarım kimsenin bundan haberi olmaz." tarzında yorumlarla karşılaşabilecekmişsiniz.

Ancak eğer sınırı aşar ama anlaşılabilir bir eylemde bulunursanız da müttefikleriniz ile yapacağınız diyaloglarda ve rollerinde buna bağlı olarak değişim yaşanacakmış. Size farklı şekilde seslenmeye başlayacaklarmış. Buna bağlı olarak da farklı sahnelerle karşılaşacakmışız. Yani senaryo akışında herhangi bir değişiklik yaşanmayacak olsa da takım içerisindeki konumunuz ve arkadaşlarınızın size olan yaklaşımı değişebilecek.

Açıkçası iyi bir performans göstereceğimiz zaman Captain Price bize ne tür övgüde bulunacağını veya başarısız bir eylem gerçekleştirdiğimizde nasıl söveceğini merak etmedik değil.