Call of Duty: Modern Warfare'den Gaza Getiren Açık Beta Test Fragmanı

Call of Duty: Modern Warfare için bekleyişte olan oyuncular için bu hafta, önemli bir hafta olacak. Activision ve Infinity Ward, çoklu-oyuncu beta testi gerçekleştirecekler. Testin başlaması öncesinde gaza getirici bir fragman yayınlandı.

Sony ve Activision arasında devam etmekte olan anlaşma bağlamında öncelikle PlayStation 4 platformunda başlayacak olan açık beta testi, hatırlayacağınız üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. 12 - 13 Eylül 2019 tarihleri arasındaki ilk aşama, Call of Duty: Modern Warfare oyununu ön-sipariş ile satın almış olanlar için başlayacak. Eğer siz de bu oyuncuların arasındaysanız, o halde konsolunuza ön-yüklemeyi başlatabilirsiniz. Henüz oyunu satın almamış olanlar ise açık beta testine 14 - 16 Eylül 2019 tarihleri arasında katılımda bulunabilecekler. İkinci aşamanın ön-yüklemesi ise 12 Eylül 2019 tarihinden itibaren başlatılabilecek.

19 - 23 Eylül 2019 tarihleri arasında da PlayStation 4, PC ve Xbox One oyuncularının birbirlerine karşı savaşma zevkini yaşayacakları Cross-Play destekli açık beta testinin gerçekleştirileceğini söylemeden geçmeyelim. Aynı şekilde ön-siparişle satın almış olan PC ve Xbox One oyuncularının 19 - 20 Eylül 2019 tarihleri arasında erken erişim hakları olacak. 21 - 23 Eylül 2019 tarihleri arasında ise bütün platformlarda dileyen bütün oyuncular açık beta testine katılımda bulunabilecekler.

Activision ve Infinity Ward tarafından yayınlanmış olan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Keyifli seyirler!