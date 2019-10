Call of Duty: Modern Warfare için Ganimet Kutusu Açıklaması

Ganimet Kutuları (Loot Boxes) sistemi halen fazlaca tartışılmaya devam ediliyor. Bilhassa Star Wars: Battlefront II sonrasında daha da hassas hale gelen bu konu, Call of Duty: Modern Warfare oyununda da gündeme geldi. Neyse ki serinin yeni oyununda bu yönde herhangi bir sistem kullanılmayacak.

Sızdırdığı Call of Duty haberlerinin büyük ölçüde doğru çıkması ile ünlü olan TheGamingRevolution, geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleştirilen Call of Duty: Modern Warfare Açık Beta Testi sonrasında Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşımında, yeni bir Supply Drop sisteminin üzerinde çalışıldığını ve sadece kozmetik ürünler değil, oynanışa etkisi olacak silahların da sisteme dahil edileceği iddiasında bulunmuştu. Bu iddianın kaynağı ise, açık beta testindeki AFTER ACTION REPORT (EYLEM SONRASI RAPOR) sayfasında ganimet kutularına denk gelinmiş olması.

Who wants 300+ emotes in supply drops, who wants 500+ titles, who wants over 200 sprays in supply drops



YAYAYAYAYAYYA



Weapons are coming too, forget any cosmetic only malarkey