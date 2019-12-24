Call of Duty: Modern Warfare için Snowfight Modu Yayında

Activision ve Infinity Ward belirli aralıklar ile Call of Duty: Modern Warfare için güncellemeler yayınlamaya devam ediyorlar. Bugün de onlardan bir yenisi yayınlandı.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için eş zamanlı olarak yayınlanan güncelleme oyuna zaman sınırlı bir mod, Drop Zone ve Mad Chemist paketini getiriyor. Ayrıca bugün yine zaman sınırlı çifte XP ve Tier etkinliği de başlayacak.

Zaman sınırlı olacak modun adı Snowfight. Gunfight modunun değişik bir varyasyonu olacak ve Noel temalı Winter Docks haritasında mevcut olacak. Gunfight ile Snowfight arasındaki tek fark, düşmanlarınızı silah ile değil de kartopları ile bertaraf edecek olmanız. Geri kalan hiçbir kuralda değişiklik yok.

Drop Zone ise standart çok-oyunculu modlar ile kıyaslandığında oyuncuların daha fazla ödüllendirileceği ayrı bir görev ile gelecek. Bu sistemde, Killstreak'ler Care Package'in gönderileceği indirme noktasını devamlı olarak kontrolünüz altında tutmanız karşılığında elde edilebilecek.

Mad Chemist paketi Allegiance topluluğundan olan Sebastian Josef Krueger karakterinin görünümünde değişim sağlıyor. Bu paket ayrıca Final Countdown saati, iki Tier atlama, Moral Argument ve Legendary Volatile silahları için ayrı ayrı ayrıntılı plan (blueprint) ve dahasını barındırıyor.

Son olarak, Activision ve Infinity Ward tarafından Noel kutlamaları kapsamında özel bir etkinlik düzenlenecek. Çifte XP ve Tier kazanımınızın olacağı etkinlik bugün TSİ 21:00 sıralarında başlayacak ve 27 Aralık 2019 Cuma günü TSİ 21:00 sıralarında sona erecek. Ayrıca Battle Pass'te de indirimlerin ve Tier satışlarının gerçekleşeceği de söyleniyor.