Call of Duty: Modern Warfare'ın 1.05 Güncellemesi Yayınlandı

Call of Duty: Modern Warfare bu ay itibarıyla çıkışını gerçekleştirdi. PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında satışa sunulan oyun için Infinity Ward yeni bir güncelleme daha yayınladı.

25 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulmuş olan serinin yeni oyunu için çıkışı öncesinde yapılan açık beta testlerinde, kullanıcılar tarafından yapılan geri dönüşler ışığında birçok hata çözümlemesi ve denge ayarlamaları yapılmıştı. Bunlara rağmen yine de bir takım sorunlarla daha karşılaşılmadı değil ama Activision ve Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare için yeni güncellemeler yayınlamaya devam ediyorlar.

Oyunun v1.05 güncellemesi yakın bir zaman önce tüm platformlarda yayınlandı. Güncellemenin boyutu PC için 8 GB, PlayStation 4 için 2.4 GB ve Xbox One için de 3.02 GB. Reddit üzerinden paylaşılan detaylara bakacak olursak, platformlar genelindeki çökme sorunları gideriliyor. Ayrıca Special Ops modunda tüm görevlerin tamamlanmasına rağmen açılmayan başarımla ilgili hata da giderilirken, Dead Silence Field Upgrade etkin iken üçüncü kişi bakış açısında ayak sesleri artık çıkmayacak. Hardpoint modunda Arklov Peak, Azhir Cave, Hackney Yard, Rammaza ve St. Petrograd, tepe rotasyonları ve mekanlarla ilgili ayarlamaların gerçekleştirildiğini de söylemeden geçmeyelim.

Call of Duty: Modern Warfare oyununun çıkışından bu yana yayınlanan güncellemeler ile aşama kaydederken açılmayan kamuflajlar, Best of the Best meydan okuması, Highway görevini tamamlayamama, Pointman yardımıyla belirli vurulan belirli araçlardan daha fazla puan kazanılması ve HC Cyber Attack modunda dirilememe ile ilgili sorunlar giderilmişti. Ayrıca ona on Domination modu Aniyah haritasından kaldırılmış, Defcon zamanlayıcısı kırk beş saniyeye getirilmiş, Quarry haritasına altmış dört oyunculu Ground War eklenmiş ve Cyber Attack, ona on Team Deathmatch ve ona on Domination modları için Quick Play Filter eklenmişti.