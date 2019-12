Call of Duty: Modern Warfare'ın Battle Pass Sistemindeki İlk Sezon Başladı

Call of Duty: Modern Warfare için beklenen güncelleme sonunda yayınlandı. Bu güncellemeyle birlikte Battle Pass sisteminin ilk sezonu da başlamış oldu. Oyunu 1.10 versiyonuna yükselten güncelleme PC platformunda 20 GB ve PlayStation 4 platformunda da 15 GB yer kaplıyor.

Battle Pass sisteminin ilk sezonu başladı ama duyuruda bahsedilen içeriklerin hepsi ilk günden oyuna eklenmeyecek. Ground War modu için Port haritası, Crash 24 / 7, TDM 20 ve DOM 20 için Rammaza ve Gun Runner haritaları ve Hardcore TDM, Search and Destroy ve Cyber Attack modlarına gece haritaları eklendi. Gun Game, Shoot House 24/7 ve 2v2 Gunfight Tournament kaldırıldı ama Gun Game Private Match kısmında halen mevcut.

Yeniliklerin dışında genel olarak birçok hata çözümlemesi de gerçekleştiriliyor. Infinity Ward tarafından yayınlanan güncelleme notlarına bakılırsa, bir oyuncunun vücudunun alt kısmı Thermite veya Semtex'e maruz kaldığında final killcam'in haritanın altında belirmesi, Infantry Assault Vehicle içinde sıkışan oyuncunun Thermite'ten zarar görmemesi, Operation Brimstone görevinde trenleri araştırırken son savunmada oyuncuların hareket edemez hale gelmeleri ve Operation Harbinger görevinde ihbarcı ile ilgili olan da dahil birçok hatanın çözüme kavuşturulduğu söyleniyor. Ayrıca Perks of the Job görevi, Close and Personal aşaması, Bloodthirsty Killer başarımı, Destroy Ground Killstreaks ve .357 dahil çeşitli kamuflaj meydan okumalarında yaşanan hatalar için çözümlemeler gerçekleştirilirken açıklamaları da güncelleniyor.

Öte yandan, Operation Brimstone görevinde üçüncü sisteme sızma sonrası için bir ara kayıt noktası, Portrait List'i kullanırken Killstreak görüntüleme seçeneği, Aerial Camera görüntüsünü kullanırken oyuncuların altlarına oklar ve mini haritaya da oyuncular öldüklerinde kurukafa ikonları ekleniyor.

Activision ve Infinity Ward güncelleme ile eş zamanlı olarak Battle Pass için hem yeni bir fragman yayınladılar hem de ücretlendirme bilgisini paylaştılar.

Battle Pass sisteminde yüz aşama ve bu yüz aşama karşılığıda da çeşitli ödüller kazanacaksınız. Yeni silahlar, yeni Operator, yirmi özel Legendary ve Epic Blueprint'ler, Operator'unuz için otuzdan fazla Legendary ve Epic görünüm, düzinelece kozmetik aksesuar ve daha fazlası sizi bekliyor. 1000 CP (COD Puanı) veya $10 vererek yüze yakın aşamaya erişim sağlayabileceksiniz. Ancak şunu belirtmeden geçmeyelim, bu ödüllere normal bir şekilde oyununuzu oynayarak da ulaşabiliyorsunuz.