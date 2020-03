Call of Duty: Modern Warfare'ın Battle Royale Modu Haftaya Geliyor Gibi

Call of Duty: Modern Warfare oyununun söylenti halindeki Battle Royale modu Warzone, oyun dünyasının gündeminde yer almaya devam ediyor. Bugün çıkan yeni söylentiye göre; merakla beklenen mod, 10 Mart 2020 Salı günü yayınlanacak.

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığım haberde bahsettiğim üzere Video Game Chronicles sitesi, kaynaklarından aktardığı bilgiye göre Warzone modunun 3 Mart 2020 veya 10 Mart 2020 tarihinde yayınlanacağı söylenmişti. İlk tarih geçerliliğini yitirdiği için şu anda son tarih gündemde. Bunun yanı sıra Battle Royale modunun ücretsiz bir versiyonunun yayınlanacağını da öğrenmiştik.

Daha önceden 2v2 Gunfight varyasyonunu resmi duyurusundan önce rapor eden Okami13 isimli Twitter kullanıcısı, şimdi de Battle Royale modunun 10 Mart 2020 tarihinde yayınlanacağını söylüyor. Duyuruya özel olarak hazırlanan fragman ise tamamlanmış. Bugün veya Pazartesi günü yayınlanacakmış.

- Warzone is launching March 10th



- Trailer is ready. It's coming either on Thursday or on Monday.



- Free to play



- Squads only



- Will be in its own separate client



When all of this comes true you will know I'm right about MW2R coming this year.