Call of Duty: Modern Warfare'ın Battle Royale Modu Yakında Geliyor

Call of Duty: Modern Warfare için zaman içerisinde sızıntılarına denk geldiğimiz Battle Royale modunun eli kulağındaymış gibi görünüyor. Hatta Kasım ayı içerisinde büyük bir sızıntı ile olası detaylar ortaya dökülmüştü. Activision ve Infinity Ward ilk kez bu mod ile ilgili güçlü bir işaret verdiler.

Bildiğiniz gibi Call of Duty: Modern Warfare'ın ikinci sezonu dün itibarıyla başladı. Devasa bir güncelleme sonrasında oyuna giren oyuncuları kısa bir tanıtım videosu karşıladı. İlginç olan detay ise bu videonun 1:20 noktasında karşımıza çıktı. Bu detaya göre bir grup askeri, uçağın arkasından paraşütle atlarken görüyoruz. Ufukta ise etrafı çeviriyormuş gibi görünen yeşil bir gaz var. Zaten fragmanda geçen diyaloglar da bu gaza özellikle dikkat çekiliyor.

Dahası ise Youtube kullanıcısı Ryan B., önemli bir detay keşfetmiş. Twitter hesabı üzerinden aktardığına göre, Atlas Superstore haritasında özel bir karşılaşma açar ve COD Caster olursanız bölgeyi araştırabiliyorsunuz. Bu sayede Battle Royale modu için hazırlanmış olduğu düşünülen haritayı da görme şansınız oluyor.

If you go to Atlas Superstore in a private match and become the COD caster you can explore the entire map. It is all low quality because you don't see it in regular gameplay. I flew all the way up in the sky to get the overview :) pic.twitter.com/QpiVaBd7Un