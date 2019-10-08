Call of Duty: Modern Warfare'ın Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Call of Duty serisi, belki de en çok sevilen Modern Warfare alt serisine bu sene geri dönüş yapacak. 25 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak olan oyun için oldukça az bir zaman kaldı ama Activision ve Infinity Ward oyunun çıkış fragmanını erkenden yayınladılar.

Tamamıyla hikayesine dair ara sahnelerden oluşan fragmanda neredeyse sakin geçen bir an yok diyebiliriz. Başından sonuna kadar mermilerin havada uçuştuğu, bol bol patlama ile ortalığın dağıldığı sahneler ile seyir zevki oldukça yüksek ve gaza getirici bir fragman hazırlanmış.

Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty 4: Modern Warfare oyununun hafiften sil baştan alınmış hali ve konu olarak Captain Price ve SAS, çalınan kimyasal silahları geri almak için CIA ve Farah Karim tarafından yönetilen Urzikstani Kurtuluş Gücü ile birlik olacak. Londra şehrinden Orta Doğu bölgesine kadar uzanacağımız senaryo boyunca küresel çapta büyük bir savaşı durdurmak için zamana karşı bir mücadele vereceğiz.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için 25 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak olan Call of Duty: Modern Warfare oyununun çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!