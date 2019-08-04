Call of Duty: Modern Warfare'ın Çoklu-Oyuncu Modunda Gerçekçilik Olacak

Bu hafta Call of Duty: Modern Warfare için önemli bir hafta olmuştu. Geçtiğimiz Perşembe günü yapılan canlı yayın ile oyunun çoklu-oyuncu modları hakkında bolca detay gün yüzüne çıkmıştı. Killstreak'ler ve Spec Ops gibi hoşumuza giden şeyleri geri dönüş yapacağı çoklu-oyuncu modunda yeni yeni modlar da olacak. Bunların haricinde, bildiğiniz gibi Activision ve Infinity Ward Call of Duty: Modern Warfare oyununda gerçekçiliğin hedeflendiğini ağızlarından düşürmüyor. Bu durum çoklu-oyuncu modunu da kapsayacak. Yayıncı Activision oyunun çoklu-oyuncu tarafı için Realism Mode adı altında yeni bir modun getirileceğini duyurdu.

Bu mod ile G.R.A.W. ve piyasadaki diğer gerçekçi nişancı oyunlarını seven oyuncular hedefleniyor. Eğer bu tarz oyunları sıkça oynamışsanız neler bekleyebileceğinizi az çok biliyorsunuzdur ama Activision aşina olmayan oyuncular için merak edilen detayları paylaştı.

Öncelikle düşmanlarınızı vurduğunuz isabet edip ettirmediğinizi ve öldürüp öldürmediğinizi anlamanıza yardımcı olacak görsel veya işitsel belirteç olmayacak. Eğer kafaya isabet eden atışlar ölümcül olacak. Bu durumda düşmanlarınızın işini kesin olarak bitirmek için vücuduna birkaç el ateş etmeniz yetecek.

Eğer çatışmalar gece vaktinde gerçekleşiyorsa, yapacağınız stratejik plan doğrultusunda ışıkları vurarak kendinize karanlık ortam oluşturabileceksiniz. Haliyle düşmanlarınız siz göremeyecekler ve böyle bir durumda gece görüş gözlüklerinizi takarak etrafınızdakileri gafil avlayabileceksiniz. Ancak gece görüş gözlüğünüz takılıyken iron sight kullanabilmeniz mümkün olmayacak, aksi durumda ise ADS (Aiming Down Sights) kullanabilmeniz mümkün olacak.

Bahsedilen Realism Mode için örnek olması açısından aşağıdaki videolara göz atabilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!