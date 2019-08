Call of Duty: Modern Warfare'ın Çoklu-Oyuncu Tanıtımı Gerçekleşti

Activision ve Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare oyununu çoklu-oyuncu canlı yayınını en nihayetinde gerçekleştirdiler.

Canlı yayın sırasında serinin yeni oyununun çoklu-oyuncu modlarıyla ilgili birçok detay paylaşıldı. Oldukça heyecan verici detayların olduğunu söylesek yalan olmaz. Ancak bu detaylara geçmeden önce isterseniz çoklu-oyuncu fragmanı bir izleyelim ve genel olarak nasıl bir oynanışın sunulacağını bir görelim.

Gelelim dünün canlı yayını sırasında Call of Duty: Modern Warfare oyununun çoklu-oyuncu yönü ile ilgili detaylara. Bunların başında Eylül ayında yapılacak olan beta testi var. Gerçekleştirilecek olan beta testi iki hafta sürecek. Sony ve Activision arasındaki anlaşma doğrultusunda öncelikli olarak PlayStation 4 platformunda başlayacak. Ön-sipariş ile satın almış olan oyuncular 12 - 13 Eylül 2019 tarihleri arasında erişim sağlayabilecekler. 14 - 16 Eylül 2019 tarihinde ise tüm PlayStation 4 kullanıcılarının katılım ile ilk safha sona erecek. Oyuncuları en çok sevindirecek olan ise ikinci safha olacak. Çünkü, bu safhada Cross-Play desteği de işin içine girecek. 19 - 20 Eylül 2019 tarihleri arasında ve bu defa oyunu PC ve Xbox One platformlarında ön-sipariş ile almış olanlar için başlayacak. Bu esnada PlayStation 4 kullanıcılarının da erişim hakkı olacak. 21 - 23 Eylül 2019 tarihleri arasında, dünya genelindeki tüm PlayStation 4, PC ve Xbox One kullanıcıları beta testine erişim sağlayabilecekler. Tabii ki Cross-Play desteği de aktif olacak. Bir diğer deyişle her üç platformun kullanıcıları bir araya gelecekler.

Peki bizi çoklu-oyuncu kısmında neler bekliyor? Geçtiğimiz haftalarda oyunun çoklu-oyuncu modlarından bir tanesi olan Gunfight hakkında detaylı bilgi sahibi olmuştuk. Küçük haritalarda ikiye iki karşılaşmalar ile tadımlık diyebileceğimiz çatışmalar yapabiliyor. Ne var ki Call of Duty: Modern Warfare oyununda büyük çaplı çatışmalar da bekleyecek bizleri. Büyük çaptaki haritalar yüzden fazla oyuncuya kadar destek sunabilecekler ve bu haritalarda oynanabilecek olan mod ise Ground War olacak. Hakkında pek fazla bir detay verilmemiş olsa da bu modu Battle Royale olarak kabul etmemek lazım. Çünkü, takım tabanlı oynanışa dayalı olacak. İlerleyen zamanlarda bu mod ile ilgili daha fazla detay sunulacağından eminiz.

Ground War, Team Deathmatch ve Gunfight haricinde Cyber Attack gibi bir mod da bulunacak. Altıya altı iki takımın mücadelesine sahne olacak bu moddaki amaç ise hedefteki bombayı etkisiz hale getirmek veya patlatmak. Eğer uzun boylu işlerle uğraşmayı istemezseniz, doğrudan rakip takımı ortadan kaldırarak da karşılaşmayı kazanabilirsiniz.

Canlı yayının ilerleyen kısımlarında Activision ve Infinity Ward Spec Ops moduna da değindiler. Kooperatif oynanış ile bir dizi kısa görevlere çıktığınız bu mod ilk olarak Call of Duty: Modern Warfare 2 ile seriye dahil olmuştu. Sonrasında Call of Duty: Modern Warfare 3 ile geri dönmesine rağmen bu zamana kadar yeniden karşımıza çıkmamıştı. Yeni oyunda hikaye ile bağlantılı olacak Spec Ops modu için Activision yetenek seviyesi fark etmeksizin herkesin oynayabileceğiniz yepyeni stratejik görevler bütünü tanımlamasını yapıyor. Bu bir açıdan Modern Warfare 3 oyunundaki Survival versiyonunu göremeyeceğimiz anlamına geliyor olabilir. Bunu tabii ki ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

Sanat Yönetmeni Joel Emslie ise GameSpot sitesine yaptığı açıklamada oldukça ilginç bir detay daha verdi. Bildiğiniz gibi oyundaki bütün modlar birbirine bağlı olacak. Emslie bütün modların ortak bir evrende geçeceğini dile getirdikten sonra, örnek olarak da bir çoklu-oyuncu bölümündeyken uzaklara bakarak ana senaryodan veya kooperatif modundan bir bölümü görebilmenin mümkün olabileceğini söyledi.

Call of Duty: Modern Warfare ile ilgili bir diğer büyük yenilik ise mini harita olacak. Daha doğrusu mini haritanın olmayışı olacak. Yani düşmanlarınızın yerini doğrudan göremeyeceksiniz. Bunun yerine oyunda kullanılacak olan gelişmiş ses teknolojisi ile kulağınıza güvenmek durumunda kalacaksınız. Sesleri dinleyerek düşmanlarınızın yerlerini saptamanız gerekecek. "Peki oyunda hiçbir şekilde radar olmayacak mı?" diye soracak olursanız, evet olacak ama serinin önceki oyunlarında olduğu gibi size bu imkanı sunan, yani düşmanlar hakkında istihbarat sunacak birkaç Killstreak ödülü olacak. Mesela bunlardan bir tanesi arka arkaya gerçekleştirdiğiniz dört infaz karşılığında kazanacağınız UAV, ki bu serinin önceki oyunlarında da vardı. Bu sayede, havalanan bir Drone ile savaş alanını tarayarak hem siz hem de takım arkadaşlarınız düşmanların yerlerini görebiliyordunuz. Bunun yanı sıra seri olarak üç infaz gerçekleştirirseniz, size ve takım arkadaşlarınıza düşmanların yerlerini gösterecek olan bir helikopter gelecek. Ancak hem helikopter hem de UAV roketatarlı düşmanlar tarafından vurulabiliyorlar. Yani etkili olarak kullanamadan kaybedebilme riski de var. Seri olarak dört infaz gerçekleştirdiğinizde alabileceğiniz bir diğer ödül ise düşmanlarınızın kullanacağı UAV için karşı saldırı olarak mini haritalarının kilitlenmesini sağlamak. Bu sayede, eğer elinizde roketatar yoksa bile dezavantajı avantaja çevirebilmeniz mümkün olacak.

Hazır konu Killstreak ödüllerinden açılmışken, ödül listesi canlı yayın sırasında ortaya çıktı. Bahsi geçen listenin nihai liste olup olmadığı konusunda kesin bir açıklama yapılmış değil ama şimdilik on yedi farklı ödül var:

Personal Radar (3 infaz)

Counter UAV (4 infaz)

UAV (4 infaz)

Care Package (4 infaz)

Cluster Strike (5 infaz)

Cruise Missile (5 infaz)

Precision Airstrike (5 infaz)

Wheelson (7 infaz)

Infantry Assault Vehicle (7 infaz)

Emergency Airdrop (8 infaz)

VTOL Jet (8 infaz)

Chopper Gunner (10 infaz)

White Phosphorus (10 infaz)

Helo Support (11 infaz)

Gunship (12 infaz)

Advanced UAV (12 infaz)

Juggernaut (15 infaz)

Şimdilik son olarak oyunun PC versiyonu ile ilgili detaylara gelelim. Call of Duty: Black Ops 4 gibi Call of Duty: Modern Warfare oyununun PC versiyonu da Battle.net üzerinden satışa sunulacak. Görsel olarak oyunda kare sayısı (framerate) açısından herhangi bir sınırlandırma olmayacak. Buna ek olarak, 21:9 ebatlı monitörler için desteğin yanı sıra çoklu-monitör, HDR, FOV, gelişmiş fare seçenekleri ile özelleştirilebilir klavye kontrolleri ve tabii ki ışın izleme teknolojisi desteği de bulunacak.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Call of Duty: Modern Warfare, 25 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak.