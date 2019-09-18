Call of Duty: Modern Warfare'ın Cross-Play Sisteminden Yeni Detaylar

Call of Duty: Modern Warfare duyurusu gerçekleştiğinde, en çok dikkat çeken şeylerden bir tanesi elbette Cross-Play desteğiydi. Bu sayede PlayStation 4, PC ve Xbox One oyuncuları birbirlerine karşı mücadele edecekler. İlk Cross-Play testi de 19 Eylül 2019 tarihinde yani yarın gerçekleşecek.

Ancak söz konusu PC olunca, bir dengenin nasıl sağlanacağı da merak ediliyordu. Activision ve Infinity Ward, daha önceden yaptıkları açıklama ile oyunun PlayStation 4 ve Xbox One versiyonlarında klavye ve fare desteğinin bulunacağını ve eşleşme sistemine göre de oyuncuların kullandıkları kontrol sistemine göre eşleştirileceğini duyurmuşlardı. Yani eğer klavye ve fare kullanıyorsanız, klavye ve fare kullanan oyuncular ile eşleştirileceksiniz. Kontrol kolu kullanan oyuncular için de aynı şey geçerli olacak.

Cross-Play sisteminin işleyişine dair Activision sayfası üzerinden yeni detaylar paylaşıldı. Paylaşılan bu detaylara bakacak olursak, öncelikle bir Call of Duty hesabınızın olması gerekecek. Bu sayede aramalarınıza diğer platformlardaki oyuncuları da dahil edebileceksiniz. Eğer henüz bir hesabınız yok ise buradan açabilirsiniz.

Cross-Play desteğinin oyunculara dayatılmayacağı söyleniyor. Yani tercih tamamıyla bize bırakılacak. İstemezdiğimiz takdirde ilgili seçeneği kapatarak diğer platformların oyuncularının oyunumuza gelmelerine engel olabileceğiz. Bu sistem üzerinden Call of Duty hesabınız ile Cross-Platform arkadaş listeleri ve partiler oluşturabileceğiz. Bu sayede platform fark etmeksizin partileri organize edip diğer platformlardaki arkadaşlarınızla hızlıca bir oyun başlatmanız mümkün olacak.

Şu an için Ranked Play ve rekabete dayalı turnuvalar için herhangi bir plan yok ama Ground War, Cyber Attack, Domination, Team Deathmatch dahil bütün çoklu-oyuncu modları Cross-Play sistemini destekleyecek. Dahası ise yeni çoklu-oyuncu haritalar, modları, Spec-Ops görevleri ve daha PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanacak.

Son olarak, Cross-Play sayesinde yeni çoklu-oyuncu haritaları, modları, Spec-Ops görevleri ve daha birçok şey bütün platformlarda eş zamanlı olarak yayınlanacak olsa da PlayStation üzerine ortaklık anlaşması devam ediyor. Activision sayfası üzerinden yapılan açıklamaya bakılırsa, PlayStation 4 kullanıcılarının halen ilk gün avantajı olacakmış. Buradaki ilk gün avantajı ile kastedilenin ne olduğuyla ilgili bir bilgi bulunmuyor ama ilerleyen zamanlarda merak edilen detaylar paylaşılacakmış.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Call of Duty: Modern Warfare, 25 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak.