Call of Duty: Modern Warfare'ın Dosya Boyutuna Açıklık Getirildi

Call of Duty serisinin yeni oyunu ile buluşmamıza tam iki haftalık bir zaman kaldı. PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmiş olan oyun 25 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak. Hatırlarsınız ki önceki gün oyunun sistem gereksinimleri açıklanmıştı ve bilhassa sabit disklerde kaplayacağı alanın 175 GB olması oyuncuların gözlerinin deliklerinden fırlamalarına neden olmuştu.

Activision oyunun sistem gereksinimlerini duyurduğu günlük sayfasına sonradan ufak bir not düştü. Bu notta belirtilene göre, Call of Duty: Modern Warfare çıkışı sonrasında yayınlanacak olan indirilebilir içeriklerin tamamı dahil edildiği haliyle sabit disklerde 175 GB'lık bir alanı kaplayacakmış. Ana oyunun kaplayacağı alanın daha az olacağı söyleniyor. Ne var ki bu konuda herhangi bir boyut bilgisi verilmiş değil.

Netice olarak 175 GB yine de oldukça büyük bir rakam. Kaldı ki, Activision yayınlanacak olan güncellemeleri dahil etmemiş gibi görünüyor. İndirilebilir içeriklerin üzerine güncellemeleri de dahil ettiğiniz zaman, ki muhtemelen yine kıyamet kadar güncelleme yayınlanacaktır, Call of Duty: Modern Warfare tek başına sabit disk katili olabilir.

Call of Duty: Modern Warfare Konusu

Oyunun konusuna Captain Price ve SAS, çalınan kimyasal silahları geri almak için CIA ve Farah Karim tarafından yönetilen Urzikstani Kurtuluş Gücü ile birlik olacak. Londra şehrinden Orta Doğu bölgesine kadar uzanacağımız senaryo boyunca küresel çapta büyük bir savaşı durdurmak için zamana karşı bir mücadele vereceğiz.