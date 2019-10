Call of Duty: Modern Warfare'ın Gelişim Sistemi Detaylandırıldı

Bu aralar Call of Duty: Modern Warfare haberleri ile yatıp kalkar olduk neredeyse. Eh, oyunun çıkışına bir haftadan az bir süre kaldığı için aslında normal karşılanabilecek bir durum ve gelen her yeni haber de oyuna dair yeni bir detayı önümüze seriyor. Activision ve Infinity Ward, son olarak oyundaki gelişim sistemi ile ilgili merak edilen detayları paylaştılar.

Call of Duty: Modern Warfare oyununda yepyeni bir gelişim sistemi olacak. Bu sistem kendi içerisinde Enlisted Ranks (Gönüllü Asker Rütbeleri), Seasonal Officer Ranks (Sezonluk Subay Rütbeleri) ve Weapon Levels (Silah Seviyeleri) olmak üzere üçe ayrılıyor. Enlisted Ranks ile hazır set (loadout) seçenekleri, Killstreak'ler ve saha geliştirmeleri (Field Upgrades) açabiliyorken, kalıcı ödüller ve ikonlar ise Seasonal Officer Ranks üzerinden gelecek. Weapon Levels da tahmin edebileceğiniz üzere silahınıza takacağınız parçaları ve kamuflajları kapsıyor.

Oyunda çok-oyunculu veya Special Ops moduna Enlisted Ranks altında Private (Rank 1) olarak başlayacaksınız. Gelişim kaydetmek ise geleneksel olarak gerçekleşecek. Yani deneyim puanları (XP) kazandıkça üst rütbelere çıkacaksınız. Deneyim puanlarını ise çok-oyunculu karşılaşmaları, Special Ops operasyonları ve görevleri, günlük meydan okumaları, meydan okuma görevleri ve kamuflaj meydan okumalarını tamamladıkça kazanıyorsunuz.

İlk iki rütbe atlamada iki hazır set açıp da Private IV (Rank 4) olduktan sonra, hazır set menüsüne erişim hakkınız olacak ve bu sayede de kendinize özel hazır setler oluşturabileceksiniz. Command Sergeant Major V (Rank 55) rütbesine ulaşmanız ise yeni silahların, hazır setleriniz için ekipmanların ve takviyelerin (Perk), saha geliştirmelerinin ve Killstreak'lerin kapısını ardına kadar açacak.

Elli beşinci rütbeye ulaştığınızda ise kaydettiğiniz aşama sıfırlanmayacak ve açtığınız hiçbir şey kilitlenmeyecek. Bunun yerine Seasonal Officer Ranks ile yolunuza devam edeceksiniz ve sizi birinci rütbeden yüzüncü rütbeye kadar çıkacağınız uzun bir yolculuk bekliyor. Tabii ki beraberinde de bolca ödül ama hepsinin öncesinde, Officer Rank 1 olmanız durumunda kozmetik silah planı ile ödüllendirileceksiniz. Officer rütbeleri arasında yükselmek ise Enlisted Ranks gibi olacak ama her bir rütbe atlayışınızda özel bir Subay Meydan Okuması (Officer Challenge) açılacak ve başarılı olmanız durumunda hem bolca deneyim puanı hem de Seasonal Ribbon kazanacaksınız. On kadar Seasonal Ribbon topladığınızda, özel bir Season Emblem elde edeceksiniz. Ribbon'lar ile ambleminizi geliştirmeniz mümkün olacak. Eğer Ribbon'ların tamamını toplarsanız, ki toplamda yüz adet var, animasyonlu Emblem'in kilidi açılacak ve bu mevcut sezondaki nihai başarım oluyor. Öte yandan, yüzüncü rütbeye ulaştığınızda da yeni bir kozmetik silah planı ile ödüllendirileceksiniz.

Yukarıda bahsi geçen meydan okuma görevlerini Multiplayer menüsündeki Barracks kısmından alabileceksiniz. Birden fazla aşamadan oluşacak olan bu görevler kontrat sisteminde olduğu gibi belirli bir modda oynamanızı veya belirli bir silah kullanmanızı gerektirebilecek. Ayrıca oyunun çıkışında çok çeşitli olacak bu görevlere sıradaki sezonlarda yenileri eklenecek.

Son olarak, silahlarınıza de seviye atlatabilecek ve deneyim kazandırabileceksiniz. Bu sayede yeni parçalar, silah takviyeleri ve kamuflajlar açabilmek mümkün olacak. Gelişim sistemiyle açtığınız silahınız ile öldürdüğünüz düşmanlar mevcut silahınız için deneyim puanı kazandıracak ve en nihayetinde de seviye atlamasını sağlayacak. Atladığınız her seviyede de yeni namlu ağızları, yeni optik, yeni kundak, yeni takviye veya kamuflaj ödülünüz olacak. Ancak şunu da belirtmeden geçmeyelim ki, kazanacağınız deneyim puanları ve seviye atlamalar her silah için ayrı olacak. Yani genel bir kazanım ve seviye atlama söz konusu olmayacak. Her bir silah için ortalama elli kadar farklı parça ve yüz kadar kamuflaj mevcut. Yeni bir kamuflaj açtığınızda da sizi bekleyen bir dizi meydan okuma olacak ve bu meydan okumaları tamamladıkça da aralarından seçim yapabileceğiniz farklı tasarım seçenekleri sunulacak.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmiş olan Call of Duty: Modern Warfare, 25 Ekim 2019 tarihinde bizlerle olacak.