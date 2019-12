Call of Duty: Modern Warfare'ın Gunfight Moduna Farklı Sistemler Gelecek

Call of Duty: Modern Warfare, çok-oyunculu modları ile ön planda olmaya devam ediyor. Bilhassa çok çekişmeli çatışmaların yaşandığı Gunfight modunun ilgi odaklarından bir tanesi ve günden güne popülerleşmeye devam ediyor. Gunfight modunun gördüğü ilgiden memnun kalan Infinity Ward, görünen o ki bu mod için daha başka iyilikler düşünüyor.

İlk kez bu oyun ile seriye katılan Gunfight, oldukça küçük haritalarda ikişer oyuncudan oluşan iki takımın mücadelesine sahne oluyor. Altı el alan tarafın kazandığı karşılaşmalarda her bir el kırk saniye ile sınırlı oluyor. Bu sürenin aşılması ve her iki taraftan birer oyuncunun hayatta kalması durumunda, ortaya çıkan bayrağı ilk ele geçiren veya tercihen rakibini bertaraf eden takım galip gelmiş sayılacak. Her ikisi de mümkün olmazsa sağlık seviyesi karşılaştırması kazananı belirleyecek, aksi durumda beraberlik söz konusu oluyor.

Dün Twitter üzerinden bir Twitter kullanıcısı, çok-oyunculu modlar için yardımcı tasarım yönetmenliği yapan Joe Cecot'a Gunfight için üçe üç sisteminin eklenip eklenmeyeceğini sormuş. Görmezden gelmek yerine soruya cevap veren Cecot, bu mod için üçe üç sistemin yanı sıra teke tek sistemin de ekleneceğinin müjdesini verdi. Ne var ki şimdilik herhangi bir tarih belirtilmiş değil.

At some point, also 1v1! — Joe Cecot (@JoeCecot) 30 Kasım 2019

Bu arada, daha önceden paylaştığımız haberimizde de aktardığımız üzere, Call of Duty: Modern Warfare için planlanan içerik yol haritasının ilk sezonu bu hafta içerisinde başlayacak. Gunfight, Ground War ve çok-oyunculu modlar için yeni haritaların, yeni silahların, yeni Special Ops deneyimlerinin yanı sıra yeni çok-oyunculu modların da oyuncuların beğenisine sunulacağı belirtilmişti. Bu yeni çok-oyunculu modların arasında Gunfight için farklı bir varyasyon olacak Gunfight: OPS da bulunuyor. Bu varyasyona göre oyuncular birbirleriyle çatışmaya başlamadan önce silahlarını ve hazır setlerini (loadouts) bulmak durumunda olacaklar. Bildiğiniz gibi halihazırdaki sisteme göre oyuncular birincil ve ikincil silahlardan, taktik bombadan ve parça tesirli bombadan oluşan aynı hazır set (loadout) ile başlıyor ve iki turda bir bu hazır setler değişiyor.