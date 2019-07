Call of Duty: Modern Warfare'ın Gunfight Modundan Detaylar

Infinity Ward tarafından organize edilen ve Twitch yayıncıları CouRageJD, TeePee, Syndicate ve LEGIQN'in katılımda bulundukları Call of Duty: Modern Warfare yayını dün itibarıyla gerçekleştirildi ve Gunfight modunun oynanışını görme fırsatımız oldu. Geliştirici stüdyo canlı yayın sırasında bu mod ile ilgili merak edilen detayları da bizlerle paylaştı.

Gunfight, daha önceden söylendiği gibi ikiye iki oyunculu bir mod olacak. Oyuncular bir dizi küçük haritada mücadele verecekler. Herkes birincil ve ikincil silahlardan, taktik bombadan ve parça tesirli bombadan oluşan aynı hazır seti (loadouts) alacak. Bu hazır setler iki turda bir değişecek. Galip gelmek için altı el almak gerekecek.

Her bir el kırk saniye ile sınırlı olacak. Kırk saniyelik süre aşılmışsa ve her iki takımdan da en az bir oyuncu hayatta kalmışsa, ortaya bir bayrak çıkacak. Galip gelebilmek için iki seçenek olacak. Bir seçenek her iki takımın bu bayrağı ele geçirmek durumunda olmasıyken, diğer seçenek ise diğer takımı ortadan kaldırmak olacak.

Bayrağı ele geçirebilen veya diğer takımı ortadan kaldırabilen olmazsa, sağlık seviyesi en fazla olan takım galip gelmiş sayılacak. Her iki tarafın sağlık seviyesi birbirine eşit olursa da o zaman maç berabere bitmiş sayılacak.

Son olarak, Activision ve Infinity Ward tarafından yapılan duyuru ile 1 Ağustos 2019 Perşembe günü TSİ 20:00 sıralarında Call of Duty Twitch kanalı üzerinden bir canlı yayın gerçekleştirilecek. Bu canlı yayın sırasında, hem çoklu-oyuncu modları için bir oynanış gösterimi yapılacak hem de hikayenin çevrimiçi sistemde nasıl devam edeceği ve ilerleyiş sisteminin nasıl işlediği de dahil merak edilen tüm detaylar paylaşılacak.