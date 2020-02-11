Call of Duty: Modern Warfare'ın İkinci Sezonu Bugün Başlıyor

Call of Duty: Modern Warfare oyununun ikinci sezonu bugün itibarıyla başlıyor. Yaşanan sızıntı sonrasında, Activision ve Infinity Ward yeni sezonda oyunculara sunulacak olan içerikleri duyurdular.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında eş zamanlı olarak başlayacak olan ikinci sezon, yeni bir Battle Pass, yeni haritalar, yeni modlar, yeni birimler, yeni silahlar ve çok daha fazlasını oyuncular ile buluşturacak.

Paylaşılan detaylara göre, planlanan bütün içerikler ilk sezonda olduğu gibi ilk günden oyunculara sunulmayacak. Öyle ki, bugün itibarıyla yeni çok oyunculu mod haritaları Rust ve Atlas Superstore, yeni Ground War haritası Zhokov Boneyard, Gunfight modu için başta Bazaar olmak üzere yeni haritalar, yeni çok oyunculu modlar Gunfight Tournaments ve CDL Playlist, yeni birim Ghost ve yeni silahlar Grau 5.56 ve Striker 45, Call of Duty: Modern Warfare oyununun içeriğine dahil olacak.

Bu içeriklerin yanı sıra sezonun geri kalanında Khandor Hideout adındaki bir diğer çok oyunculu mod haritası, yeni birimler Talon ve Mace, başta Infected Ground War, Gunfight varyasyonları, NVG Reinforce olmak üzere daha fazla çok oyunculu mod ve şu an için devlet sırrı gibi saklanan yeni bir silah, yayınlanacak olan güncellemeler ile oyuncuların beğenisine sunulacak.

Yukarıda da dediğim gibi, bu içerikler bütün platformlarda eş zamanlı olarak yayınlanacak ve tamamı ücretsiz olacak. Bu içeriklere ek olarak, Battle Pass aldıktan sonra geçeceğiniz aşamalar karşılığında birçok yeni eşya daha açabilir ve her şeyi tamamladıktan sonra 1300 COD Puanı kazanabilirsiniz.

İkinci sezon için yayınlanan tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dilerim.