Call of Duty: Modern Warfare'ın İlk Gün Güncellemesi 60 GB!

Yeni Call of Duty oyununun çıkışına artık oldukça az bir zaman kaldı. Dijital olarak satın alanlar için günün ilk saatlerinde PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında oynanabilir olacak Call of Duty: Modern Warfare, kutulu olarak da yine yarın satışta olacak. Hatırlayacağınız üzere Call of Duty: Black Ops 4 geçtiğimiz sene 50 GB boyutundaki ilk gün güncellemesi ile çıkışını gerçekleştirmişti. Hal böyle olunca yeni oyunun ilk gün güncellemesi de merak ediliyordu. En nihayetinde bu soru cevabını buldu.

Twinfinite sitesi tarafından aktarılan bilgiye bakılırsa, sisteminizin sabit diskinde 60 GB civarı bir alanı boşa çıkartmanız gerekecek. En azından PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları için. Aktarılan bilgiye bakılırsa, disklerin içinde sadece 10 GB civarı bir veri bulunuyormuş. Geri kalanı da güncelleme ile sabit diske yükleniyormuş. Diğer bir deyişle, bu güncellemeyi yapmanız zorunlu olacak.

Call of Duty: Modern Warfare için yayınlanan sistem gereksinimlerinde, oyunun 175 GB civarı boş bir alana ihtiyaç duyacağını öğrenmiştik. Activision ise yaptığı açıklama ile belirtilen boyutun yayınlanacak olan ek içerikleri de kapsadığı kapsadığı için o kadar fazla olduğunu ama ana oyunun çok büyük olmayacağını söylemişti.

Call of Duty: Modern Warfare konusu

Oyunun konusuna Captain Price ve SAS, çalınan kimyasal silahları geri almak için CIA ve Farah Karim tarafından yönetilen Urzikstani Kurtuluş Gücü ile birlik olacak. Londra şehrinden Orta Doğu bölgesine kadar uzanacağımız senaryo boyunca küresel çapta büyük bir savaşı durdurmak için zamana karşı kıyasıya bir mücadele vereceğiz.