Call of Duty: Modern Warfare'ın İlk Sezon İçerikleri Haftaya Yayınlanacak

Call of Duty: Modern Warfare için yayınlanacak yeni içerikler ve yayınlanma tarihi en nihayetinde duyuruldu. Activision ve Infinity Ward, ilk sezon içeriklerinin 3 Aralık 2019 tarihinde yayınlanacağını müjdelediler.

Hatırlayacağınız üzere Call of Duty: Modern Warfare ilk duyurulduğunda herhangi bir Loot Boxes sisteminin ve Sezon Bileti eklentisinin olmayacağını söylemişlerdi. Buna ek olarak bütün içeriklerin de bütün platformlarda eş zamanlı yayınlanacağı belirtilmişti.

Activision günlük sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan resmi açıklama ile içerik yol haritasının ilk sezon içerikleri önümüzdeki hafta Salı günü bütün platformlarda eş zamanlı ve en önemlisi de ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulacak. Listenin ise epey zengin olduğunu söyleyelim.

Crash, Shipment ve Vacant adıyla üç yeni çok-oyunculu mod haritası, Port adıyla yeni bir Ground War haritası ve Gunfight modu için Cargo ve Atrium adıyla iki yeni harita ama bu mod için daha fazla haritanın geleceği söyleniyor.

Bunların yanı sıra Reinforce, Gunfight OSP ve Infected adıyla üç yeni çok oyunculu mod ve Special Ops için yeni Bomb Squad, Grounded, Pitch Black ve Just Reward olmak üzere yeni deneyimler de var ilk sezonda.

Son olarak mühimmat deposuna RAM-7 ve Holger-26 adıyla iki yeni silah da eklenecek.