Call of Duty: Modern Warfare'ın Özel Sürümü Gece Görüş Gözlüğüyle Gelecek

Uzun zamandır beklediğimiz gün sonunda geldi. TSİ 20:00 sıralarında Activision ve Infinity Ward Call of Duty Modern Warfare ile ilgili bir canlı yayın gerçekleştirecekler. Oyunun çoklu-oyuncu modları hakkında birçok bilgi paylaşılacak ve oynanış gösterimleri yapacak. Canlı yayın sırasında Call of Duty: Modern Warfare'ın gece görüş gözlüğüyle gelecek olan özel sürümü de tanıtılacak.

Serinin yeni oyunu bildiğiniz gibi birçok farklı sürüm ile satışa sunulacak. Bu sürümlerin arasında Dark Edition da bulunuyor. "Peki bu Dark Edition nasıl bir şey?" diye soracak olursanız, biraz geriye gidelim. Hatırlayacağınız üzere Call of Duty: Modern Warfare 2 oyununun Prestige Edition adı altında özel bir sürümü satışa sunulmuştu. Bu özel sürümün içeriğinde gece görüş gözlüğü bulunuyordu. Şimdi bir benzeri Call of Duty: Modern Warfare ile tekrarlanacak. Yani Dark Edition da beraberinde çalışır durumda olan gece görüş gözlükleri ile gelecek.

GamesRadar sitesinden Leon Hurley ise bu gözlüğün ilk resimlerini Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Got to see the Dark Edition working Night Vision Goggles which look amazing. Like a modern version of the old Modern Warfare 2 one. #ModernWarfare pic.twitter.com/NuQFkLWbdj