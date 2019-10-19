Call of Duty: Modern Warfare'ın PC Fragmanı Yayınlandı

Call of Duty: Modern Warfare ile ilgili yeni fragmanlar görmeye devam ediyoruz. Activision ve Infinity Ward, serinin yeni oyunu ile ilgili güncel bir fragman daha yayınladılar.

Bu yeni fragman, öncekilerden biraz farklı diyebiliriz. Yeni sahneleri ekranımıza getirmesinin yanı sıra 5K 60 FPS olarak doğrudan PC versiyonundan kaydedilmiş ve bizlere nihai kalitenin ne seviyede olacağını gösteriyor. Ayrıca tabii ki nelerin desteklendiğinin de tanıtımı yapılıyor.

Son dönemde çıkan çoğu oyun gibi Call of Duty: Modern Warfare oyununu da 4K çözünürlükte oynayabileceksiniz ve saniyede geçen kare sayısı (FPS) için herhangi bir kilit olmayacak. Yani sisteminizin gücüne göre 60 FPS üstü akıcılıkta oynayabileceksiniz. Bunlarla birlikte, 21:9 ve çoklu-ekran desteği bulunmasının yanı sıra geniş özelleştirme seçenekleri de olacak.

Fragmanın ilerleyen kısımlarında altmış dört kişilik Ground War modu karşılaşmaları yapabileceğimiz ve Cross-Play desteğiyle diğer platformlardaki oyuncularla birlik oluşturabileceğimiz de hatırlatılmış

Activision ve Infinity Ward tarafından yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!