Call of Duty: Modern Warfare'ın Platformlar Arası Karşılaştırması Yapıldı

Activision ve Infinity Ward için Call of Duty: Modern Warfare açısından her şey yolunda gidiyor. 25 Ekim 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One üzerinden satışa sunulan oyun, her üç platform genelinde de rekorları kıra kıra yoluna devam ediyor.

Peki işin teknik kısmında durum ne alemde? Bildiğiniz gibi oyun dünyasında karşılaştırma videoları en çok ilgi çeken içeriklerin arasında yer alıyor. Hatta baş sıralarda yer alıyor da diyebiliriz. Call of Duty: Modern Warfare oyununda yeni bir grafik motoru kullanılıyor. Yayınlanan fragmanlar ve oynanış videolarında da gördüğümüz üzere gerçeğe çok yakın bir görsellik ağzımızın suyunu akıtmaya yetiyor da artıyor. Peki serinin son oyunu hangi platformda daha iyi bir görsellik sunuyor? Bunu ortaya koyan yeni bir video daha yayınlandı.

Candyland isimli Youtube kanalı, Call of Duty: Modern Warfare oyununun Xbox One X, PC ve PlayStation 4 Pro versiyonlarının yan yana getirildiği bir karşılaştırma videosu yayınladı. PC versiyonunda grafik ayarları azami seviyedeyken Işın İzleme özelliği açık halde kayıt alınmış. Adil olarak yapılan karşılaştırma da hangi platformun daha iyi performans sergilediğini ortaya koyuyor.

Call of Duty: Modern Warfare karşılaştırma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!

Call of Duty: Modern Warfare konusu

Oyunun konusuna göre Captain Price ve SAS, çalınan kimyasal silahları geri almak için CIA ve Farah Karim tarafından yönetilen Urzikstani Kurtuluş Gücü ile birlik olacak. Londra şehrinden Orta Doğu bölgesine kadar uzanacağımız senaryo boyunca küresel çapta büyük bir savaşı durdurmak için zamana karşı kıyasıya bir mücadele vereceğiz.