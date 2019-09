Call of Duty: Modern Warfare'ın Senaryo ve Spec-Ops Tanıtımları Yapılacak

Bu senenin Call of Duty oyunu Call of Duty: Modern Warfare için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 25 Ekim 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak olan oyun için bir buçuk ay kadar zaman kaldı. Bu süre zarfını iyi kullanmak isteyen Activision ve Infinity Ward, yeni oyun ile ilgili tanıtımlar yapmaya da devam edecekler. Bu ay ve önümüzdeki ay oyunun senaryo ve Spec Ops modları gösterilecek ve Cross-Play detayları paylaşılacak.

Kuralların gri ve savaş hatlarının silikleştiği bugünün dünyasının manşetlerinden esinlenerek duygu yüklü bir deneyimin sunulacağı sil baştan yapılan oyunda, çeşitli uluslararası özel kuvvetlerin ve özgürlük savaşçılarının rollerine bürünerek Londra dahil simgesel şehirlerde ve istikrarın sağlanamadığı Orda Doğu ülkelerinde birbirinden zorlu görevlere atılacağız. Senaryo boyunca birden fazla karakteri yöneteceğiz ve çatışmalara farklı perspektiflerden bakacağız.

Call of Duty Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuru ile Road to Launch adı altında yapılacak olan tanıtımların tarihleri ve içerikleri ortaya çıktı.

The road to launch for #ModernWarfare is in its final stretch. Gather your intel and get ready for the Open Beta next weekend. pic.twitter.com/agQvlqR4lC