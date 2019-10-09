Call of Duty: Modern Warfare'ın Special Ops Modu Detaylandırıldı

Call of Duty: Modern Warfare için geri sayım devam ederken, yeni detaylar gelmeye devam ediyor. İlk olarak Call of Duty: Modern Warfare 2 oyununda karşımıza çıkmış olan Special Ops, serinin yeni oyunu ile geri dönüş yapacak. Activision ve Infinity Ward, oyuncuların favorisi olan mod ile ilgili merak edilen detayları paylaştılar.

Activision sayfası üzerinden yapılan açıklama ile Call of Duty: Modern Warfare oyununun Special Ops modunda Operations (Operasyonlar), Missions (Görevler) ve Survival (Hayatta Kalma) olmak üzere üç farklı seçeneğiniz olacak.

Operasyonlar dört oyuncuyla oynanacak. Her biri Katar ordusunun kilit lojistik tarafını kaldırmayla veya yok etmeyle sonuçlandıracağınız görevler haline getirilmiş birbiriyle bağlantılı deneyimler sunan faaliyetlerde, başarılı olmak için izlenecek yol tamamıyla size ve takımınıza bırakılacak. Oynayış stilinize göre farklı farklı stratejiler uygulayabileceksiniz. Yani İster gizlilik odaklı, isterseniz de yarınlar yokmuş gibi sağa sola mermi sıkarak ilerleyebilirsiniz. Tank, helikopter ve ATV gibi araçları da kullanabileceksiniz. Düşmanın reaksiyonu tercihinize göre değişecek. Mesela ortalığı ayağa kaldırmanız durumunda helikopterler ile daha fazla asker yardımı almak veya Juggernaut çağırmak gibi seçeneklere başvurabilecekler.

Oyunun çıkışı ile dört aşamalı operasyonlar sizi bekleyecek. İlerleyen zamanlarda da bütün platformlarda eş zamanlı olarak daha fazlası gelecek.

Görevleri ise tercihen tek başınıza veya beraberinizdeki üç arkadaşınızla birlikte oynayabileceksiniz. Operasyonlara göre Görevler belirli silahlar, hava saldırısı ve UAV (İnsansız Hava Aracı) gibi Killstreak'ler ve diğer teçhizatlar konusunda ne derece becerikli olduğunuzun bir sınaması olacak. Performansınıza göre bir, iki veya üç yıldız alacaksınız ve istediğiniz takdirde tekrar tekrar oynamanız mümkün olacak. Bununla birlikte, daha iyisini yapmak için uğraşmayı isterseniz Infinity Ward stüdyosu tarafından elde edilmiş bir skor da olacak.

Hayatta Kalma ise 1 Ekim 2020 tarihine kadar PlayStation 4 konsoluna özel olacak. Sonrasında da PC ve Xbox One için yayınlanacak. Oynanış sistemine bağlı olarak siz ve beraberinizdeki üç arkadaşınız, üç çok-oyunculu haritadan birini seçerek üzerinize dalga dalga akacak düşman güçlerine karşı hayatta kalmaya çalışacaksınız.

Special Ops modunda tamamlayacağınız her bir içerik karşılığında yeni eşyalar ve ekipmanlar dahil çeşitli ödüller kazanacaksınız. Bu ödülleri hem Special Ops hem de Multiplayer genelinde kullanabileceksiniz.