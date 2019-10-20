Call of Duty: Modern Warfare'ın Special Ops Survival Mode Fragmanı Yayında

Call of Duty: Modern Warfare gündemden düşmemeye devam ediyor. Activision ve Sony Interactive Entertainment, 25 Ekim 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında satışa sunulacak olan oyun için yeni bir fragman daha yayınladılar.

PlayStation Youtube kanalı üzerinden yayınlanan fragmanda Special Ops Survival Mode tanıtımı yapılıyor. Bir hatırlatma yapmak gerekirse, Call of Duty: Modern Warfare için yayınlanacak olan bütün içerikler Activision ve Infinity Ward tarafından alınan karara bağlı olarak bütün oyuncular ile eş zamanlı olarak buluşturulacak. Ne var ki, Sony ile olan anlaşma da devam ediyor ve bu anlaşmanın gereğince Special Ops Survival Mode, 1 Ekim 2020 tarihine kadar PlayStation 4 platformuna özel olacak.

Special Ops Survival Mode, adından da anladığınız üzere hayatta kalma modu. Yabancısı olmadığımız bu mod piyasadaki bazı oyunlarda da karşımıza çıkmıştı. Call of Duty: Modern Warfare oyunundaki işleyişi de çok farklı değil. Kooperatif olarak arkadaşlarınızla birlikte üç çok-oyunculu haritadan bir tanesinde hayatta kalmaya çalışacaksınız. Üstünüze dalga dalga akacak olan düşmanlar, bir sonraki dalgada daha azimli olacakları için zorluk da giderek artacak ve haliyle farklı stratejiler uygulamanız gerekecek.

Televizyon reklamı tadındaki Special Ops Survival Mode fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!