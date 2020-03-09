Call of Duty: Modern Warfare'ın Warzone Modu Fragmanı Yayınlandı

Call of Duty: Modern Warfare oyununun Warzone modu, bugün geliyor. İlk tanıtım fragmanı en nihayetinde Activision ve Infinity Ward tarafından yayınlandı.

Serinin son oyununun Warzone modu uzun zamandır oyun dünyasının gündeminden düşmüyordu. Haftalar boyunca bir takım sızıntılar ve iddialar ile karşılaşmıştık bildiğiniz gibi. Son olarak 2v2 Gunfight varyasyonunu resmi duyurusundan önce rapor eden Okami13, bahsi geçen modun 10 Mart 2020 Salı günü yani yarın yayınlanacağını söylemişti. Hatta tanıtım fragmanının hazır olduğunu ve bu hafta içerisinde yayınlanacağını da sözlerine eklemişti. Bu iddia ile Okami13 hedefi tam tutturdu.

Öncelikle oyunun menüsüne TSİ 18:00 sıralarında dolacak bir geri sayım sayacı eklendi. Bunun üzerinden çok geçmeden, Call of Duty Youtube kanalı üzerinden oyunun Warzone modu ile ilgili resmi bir fragman yayınlandı ve Activision sayfasında merak edilen detaylar paylaşıldı.

Ücretsiz Call of Duty Battle Royale modu Warzone

Paylaşılan detaylara bakılırsa Warzone, Call of Duty: Modern Warfare sahipleri için TSİ 18:00 sıralarında yayınlanacak. Oyuna sahip olmayanlar için de TSİ 22:00 sıralarında indirebilecekler. Ücretsiz versiyonu için sisteminizde 83 - 101 GB alan açmanız gerekecek. Bu mod kendi içinde ikiye ayrılıyor. İlki, tek bir harita üzerinde yüz elli oyuncuya kadar destek sunulacak olan Battle Royale olacak. İster tek başınıza veya beraberinizde iki arkadaşınız ile üç kişilik bir ekip oluşturarak oynayabileceksiniz. Hedef ise hayatta kalan son kişi olmak. Eğer bir şekilde ölürseniz, sizi oldukça ilginç bir Gulag (Esir Kampı) sistemi bekleyecek. Bu sisteme göre, Prisoner of Warzone (Savaş Alanı Mahkumu) olarak nitelendirilecek ve bir sıraya gireceksiniz. Sıra size geldiğinde ise başka bir oyuncu ile bire bir çatışmaya yapacaksınız. Çatışmayı kazanırsanız, ödülünüz Battle Royale haritasına geri dönmek olacak. Sıranın size gelmesini beklerken canınızın sıkılmaması için diğer oyuncuların çatışmalarını izleyebileceksiniz.

Battle Royale haritası, üç yüzden fazla önemli noktası olan Verdansk isimli büyük bir şehir olacak. Kendi içinde de kırsal alanlar dahil farklı farklı alanları olacak. Bunların haricinde ATV, taktiksel keşif araçları, SUV, kargo kamyonu ve helikopter gibi farklı farklı araçlar kullanabileceksiniz.

Diğeri ise Plunder olacak. Bu moddaki hedef, çeşitli kontratları tamamlamanın yanı sıra diğer oyuncuları öldürerek haritada en fazla parayı cebe indiren oyuncu olmak olacak. Kontratlar ikmal sandıklarını bulup açacağınız Scavenger, bir noktayı güvenceye alacağınız Recon olmak üzere çeşitlilik gösterecek. Her defasında bir kontrat etkinleştirilebilecek ve tamamladığınızda da oyun içi nakit kredi ve daha başka yağma eşyaları kazanabileceksiniz.

Kazandığınız oyun içi kredileri hem Battle Royale modunda hem de Plunder modundaki Buy Station'larda kullanabiliyorsunuz. Battle Royale modunda Killstreak, Redeploy Token, Self-Revive Kit ve çok daha fazlasını satın alabiliyorsunuz. Plunder modunda ise Battle Royale modundakilere ek olarak Cash Deposit Balloon satın alabiliyorsunuz. Bu eşya sayesinde nakit paranızı diğer oyuncuların çalmasına karşı güvenceye alabileceksiniz.

Son olarak, Warzone modu Cross-Play desteği sunacak ve bütünleşik aşama kaydetme sunacak. Bu bağlamda, Call of Duty: Modern Warfare oyununa sahipseniz, Battle Pass sisteminden açtığınız karakter, silah ve özelleştirme eşyası gibi içerikleri bu modda da kullanabileceksiniz. Bununla birlikte, Warzone modunda kaydedeceğiniz aşama da oyunun geneline işlenecek. Ayrıca herhangi bir seviye sınırlaması olmayacak. Diğer bir deyişle, seviye atlamanın sınırı olmayacak.

Call of Duty Youtube kanalı üzerinden yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dilerim.